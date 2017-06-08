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çağla şıkel'den itiraf: boşandıktan sonra...

ÇAĞLA ŞIKEL'DEN İTİRAF: BOŞANDIKTAN SONRA...

Çağla Şıkel, 'Duymayan Kalmasın' programına konuk oldu.

Tarih : 08 Haziran 2017, 15:22
Puan Ver : Çağla Şıkel'den İtiraf: Boşandıktan Sonra...(7/10)5



Şıkel, bilinmeyenlerini anlattı. İşte ünlü modelin açıklamalarından bazı bölümler:




*1998-1999 yıllarında yurtdışından teklif gelmişti. Oraya çalışmaya gitmediğim için hiç pişman değilim.




*Ruhen ve bedenen kendime bakıyorum. Kaşık kaşık çikolata yiyorum ama her gün yapmıyorum bunu.




*Doyduğu zaman masadan kalkmayı bilen insanlardanım.




*Haftanın 3 günü fitness ve ağırlık çalışıyorum.




*Çocuklar haftasonu Emre'de kalıyor. Emre ile boşanmış olmamıza rağmen sürekli birlikteyiz.




*Onun da hayatında biri olabilir, benim de hayatımda biri olabilir. Bunu yönetecek olgunluktayız.




*Boşanmak çok zor bir karardı. Boşandıktan sonra hayatıma biri girsin istemedim. Kendimi çocuklarıma adadım.




*Alişan'ın nişanı 29 Haziran'da, düğünü kasım gibi düşünüyorlar.

















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