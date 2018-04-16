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Çağla Şıkel'in Gençlik Sırrım Dediği Annesi, Deniz Akkaya'ya Benziyor

ÇAĞLA ŞIKEL'İN GENÇLİK SIRRIM DEDİĞİ ANNESİ, DENİZ AKKAYA'YA BENZİYOR

İstinyePark'ta düzenlenen dans festivalinde jüri üyeliği yapan Çağla Şıkel'i izleyenler arasında annesi de var. Ünlü modelin annesinin Deniz Akkaya'ya benzerliği dikkat çekti.

Tarih : 16 Nisan 2018, 15:20
Puan Ver : Çağla Şıkel'in Gençlik Sırrım Dediği Annesi, Deniz Akkaya'ya Benziyor(8/10)4

Manken Çağla Şıkel'in (39) dün katıldığı etkinlikte annesi Asuman Şıkel de seyirciler arasındaydı. Asuman Hanım yaşını soran gazetecilere ser verip sır vermedi. Çağla ise 'Gençlik sırrını' soranlara "Anneme bakın" yanıtını verdi.

"O GÜNLERİ HATIRLADIKÇA..."

Çağla Şıkel ile meslektaşı Özge Ulusoy, balet Tan Sağtürk'ün danışmanlığında İstinyePark'ta düzenlenen dans festivalinde jüri üyeliği yaptı. Eski balerin olan Çağla Şıkel "O günleri hatırladıkça gözlerim doluyor" deyip ağladı.

ANNESİ YILLARA MEYDAN OKUYOR

Seyirciler arasındaki annesi Asuman Şıkel de bu sırada duygulandı. Çağla 'Gençlik sırrını' soranlara "Anneme bakın" yanıtını verdi. Son derece bakımlı olduğu gözlenen Asuman Şıkel'in ünlü model Deniz Akkaya'ya olan benzerliği dikkat çekti.

Çağla Şıkel, yarışmada duygusal anlar yaşadı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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