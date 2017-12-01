ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDE ASANSÖR HALATI KOPTU: 2 SAVCI YARALANDI
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde, içinde 2 savcının bulunduğu asansörün halatı koptu. Başından yaralanan 2 savcı hastaneye kaldırıldı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi A Blokta bulunan bir asansörün halatının kopması sonucu, asansörde bulunan iki savcı başlarından yaralandı. Yaralanan savcılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
2 SAVCI BAŞLARINDAN YARALANDI
Olay, akşam saatlerinde Çağlayan'da ki İstanbul Adliyesi A Blokta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A blokta bulunan bir asansörün halatı koptu. Asansörün halatının kopması sonucu içinde bulunan Özel Soruşturma Bürosu savcısı ve Fikri Sinai Haklar Savcısı olduğu öğrenilen iki savcı başlarından yaralandı.
SAVCILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay sonrasında iki savcı yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: haberinburada
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