Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişiminde bulunan bir kişi zor ikna edildi.

ADLİYENİN 6. KATINDAN KENDİNİ SARKITTI

Adliyenin altıncı katındaki trabzanlara çıkan kişi bir süre sonra vatandaşlar tarafından ikna edilerek içeri alındı. O anlar vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kaynak: haberinburada