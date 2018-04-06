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Çakarlı Aracı Durdurunca Açığa Alınan Polis Görevine İade Edildi
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Çakarlı aracı durdurunca açığa alınan polis görevine iade edildi

ÇAKARLI ARACI DURDURUNCA AÇIĞA ALINAN POLİS GÖREVİNE İADE EDİLDİ

İstanbul'da durdurduğu çakarlı araçta İl Milli Eğitim Müdürü çıkınca hakkında idari soruşturma başlatılan ve açığa alınan polis memuru görevine iade edildi.

Tarih : 06 Nisan 2018, 20:30
Puan Ver : Çakarlı Aracı Durdurunca Açığa Alınan Polis Görevine İade Edildi(6/10)2

İstanbul'da durdurduğu çakar lambalı araçta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci çıkınca hakkında idari soruşturma başlatılan ve açığa alınan polis memuru görevine iade edildi.

ESKİDEN GÖREV YAPTIĞI BAYRAMPAŞA'YA DÖNDÜ

İstanbul Valiliğince gönderilen tebliğ yazısı üzerine polis memuru N.Ç. eskiden görev yaptığı Bayrampaşa'ya döndü.

ÇAKARLI ARAÇTAKİLERLE TARTIŞTIĞI İÇİN AÇIĞA ALINMIŞTI

Polis memuru N.Ç., 28 Şubat tarihinde İstanbul'da durdurduğu çakar lambalı araçla ilgili işlem yapmak isterken, araçta bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü ve yanındakilerle tartıştığı için açığa alınmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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