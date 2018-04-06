ÇAKARLI ARACI DURDURUNCA AÇIĞA ALINAN POLİS GÖREVİNE İADE EDİLDİ
İstanbul'da durdurduğu çakarlı araçta İl Milli Eğitim Müdürü çıkınca hakkında idari soruşturma başlatılan ve açığa alınan polis memuru görevine iade edildi.
İstanbul'da durdurduğu çakar lambalı araçta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci çıkınca hakkında idari soruşturma başlatılan ve açığa alınan polis memuru görevine iade edildi.
ESKİDEN GÖREV YAPTIĞI BAYRAMPAŞA'YA DÖNDÜ
İstanbul Valiliğince gönderilen tebliğ yazısı üzerine polis memuru N.Ç. eskiden görev yaptığı Bayrampaşa'ya döndü.
ÇAKARLI ARAÇTAKİLERLE TARTIŞTIĞI İÇİN AÇIĞA ALINMIŞTI
Polis memuru N.Ç., 28 Şubat tarihinde İstanbul'da durdurduğu çakar lambalı araçla ilgili işlem yapmak isterken, araçta bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü ve yanındakilerle tartıştığı için açığa alınmıştı.
Kaynak: haberinburada
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