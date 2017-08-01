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Calais Belediye Başkanı, Sığınmacılara Su Verilmesine Karşı Çıktı
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Calais Belediye Başkanı, Sığınmacılara Su Verilmesine Karşı Çıktı

CALAİS BELEDİYE BAŞKANI, SIĞINMACILARA SU VERİLMESİNE KARŞI ÇIKTI

Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart, mahkemenin sığınmacılara su verilmesi yönündeki kararının Danıştay tarafından onaylanması üzerine yaptığı açıklamada, karara uymayacağını belirtti.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 20:30
Puan Ver : Calais Belediye Başkanı, Sığınmacılara Su Verilmesine Karşı Çıktı(6/10)2

Avrupa'nın göbeğinde insanlık ayıbı yaşanıyor. Fransa, Calais'te hayatlarına devam etmeye çalışan sığınmacılar susuzlukla karşı karşıya.

"MÜLTECİLERE SU BİLE YOK"

Calais'te mahkemenin "Mültecilere su verilecek" kararını Danıştay'ın onaylaması da sorunu çözmeye yetmedi. Calais Belediye Başkanı karara uymayacağını açıkladı.

"YENİDEN SIĞINMACI KAMPI OLUŞMASINI İSTEMİYORUZ"

Bir bildiri yayımlayan Bouchart, ülkenin kuzeyinde uzun süre Jungle (Vahşi Orman) olarak adlandırılan ve geçen yıl kasım ayında dağıtılan sığınmacı kampının yeniden oluşma riskinin bulunduğunu belirterek, alınan karara uymayacağını açıkladı.

"CALAİS HALKINI KORUMAK ZORUNDAYIM"

Danıştay'ın sığınmacılara su verilmesi yönündeki kararı sonrası BFM televizyonuna konuşan Bouchart, Jungle'ın yeniden oluşması ve binlerce sığınmacının yeniden şehirde birikmesi riskine dikkati çekerek, "Calais halkını korumak zorundayım ve bu nedenle sığınmacılara su verilmesi için alınacak tüm önlemleri reddediyorum." ifadelerini kullandı.

400 SIĞINMACIYA SU VERİLMESİ İÇİN MAHKEME KARAR VERMİŞTİ

Çok sayıda dernek, bölgede bulunan yaklaşık 400 kişilik sığınmacı grubunun içme suyu ve hijyen için gereksinimi olan suyun sağlanması yönünde çağrıda bulunmuştu. Konunun mahkemeye taşınması üzerine Lille İdare Mahkemesi, belediye ve valiliğe içme suyu ve duş ihtiyacının sağlanabilmesi için çalışma yapmaları kararı almış, bu karara yapılan itirazı ise Danıştay dün reddetmişti.

KENT DIŞINA MOBİL DUŞLAR KONULACAĞI SÖYLENMİŞTİ

Daha önce Lille İdare Mahkemesinin kararına Calais Belediyesi ile itiraz eden İçişleri Bakanlığı, Danıştayın dünkü kararından sonra, Calais kentine mobil duşlar konulacağını fakat sığınmacıların tekrar toplanmasını önlemek için kamp bölgesinden uzak yerlerin tercih edileceğini açıklamıştı.İçişleri Bakanı Gerard Collomb da, ülkenin kuzeyinde 2 yeni sığınmacı kabul merkezi kurulacağını duyurmuştu.

SIĞINMACILAR ZOR ŞARTLARDA YAŞAMAYA ÇALIŞIYOR

Yetkililer, mart ayında insani yardım kuruluşlarının sığınmacılara yiyecek ve içecek yardımı yapmasını yasaklamış ancak tepkiler üzerine yasak kaldırılmıştı. Bölgedeki sığınmacılar, zor şartlar altında "ormanda" yaşamaya çalışıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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