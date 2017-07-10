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California'nın Kuzeyi Yanıyor! Binlerce Kişi Tahliye Edildi

California'nın Kuzeyi Yanıyor! Binlerce Kişi Tahliye Edildi

CALİFORNİA'NIN KUZEYİ YANIYOR! BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kanada'nın British Columbia bölgesinde çıkan 200'den fazla orman yangını, onlarca evin ve iki hava alanı hangarının yanmasına yol açarken, binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 12:00
Puan Ver : California'nın Kuzeyi Yanıyor! Binlerce Kişi Tahliye Edildi(10/10)6

Rekor sıcaklıkların yaşandığı ABD'nin batısındaki orman yangınları bir ayı geçen bir süredir farklı bölgelerde etkili olmaya devam ediyor. Orman yangınları, California'da hızla yayılırken, onlarca binanın yanmasına ve birçok kişinin yaralanmasına yol açtı. Eyalet kaynaklarına göre, California çapında yaklaşık 5 bin itfaiyeci, 14 büyük yangınla mücadele yürütüyor.

YÜZLERCE EV TAHLİYE EDİLDİ

California'nın kuzeyinde etkili olan yangınların otoyolların kapanmasına yol açarak hayatı tehdit etmesi nedeniyle göl kenarındaki yaz kampı boşaltılırken, bölgedeki yüzlerce ev tahliye edildi.

YANGIN NEDENİYLE KARAYOLU KONTROL DIŞI KALDI

California'nın güneyinde bulunan Santa Barbara'da halkla ilişkilerden sorumlu İtfaiye Amiri Dave Zaniboni, cumartesi günü öğleden sonra bölgelerinde çıkan yangının 154 numaralı karayolunun iki yakasına da yayıldığını ve yolun tamamen kontrol dışı kaldığını bildirdi.

90 ÖĞRENCİ 50 DANIŞMAN MAHSUR KALDI

Circle V. Rach'da 90 öğrenci ve 50 danışmanın mahsur kaldığını belirten Zaniboni, öğrenci ve danışmanların, bölgeden tahliye edilene kadar bölgedeki barınaklara götürüldüklerini açıkladı.

23 HEKTARDAN FAZLA ALANDA ETKİLİ OLDU

California'nın Santa Barbara ve San Louis Obispo bölgesindeki orman yangınları ise 23 bin hektardan fazla alanda etkili oldu.

10 BİNA YANDI

Arizona'da meydan gelen yangında Dudleyville kasabası tamamen tahliye edilirken, aralarında evlerin de olduğu 10 bina yandı. Oregon'da Summer Lake bölgesi yakınındaki yangında bir avcı evi ve yanındaki ek bina yandı. Orman yangınlarının günlerdir sürdüğü Nevada'da da yetkililer tahliye kararı aldı. Bu arada, orman yangınlarının etkili olduğu diğer eyaletler Colorado ve Montana'nın bazı kasabaları için alınan tahliye kararlarının kaldırıldığı açıklandı.

ENERJİ SANTRALİNDEKİ YANGIN DA HAYATI FELÇ ETTİ

Öte yandan, California'nın güneyinde orman yangınları dışında, enerji santralinde meydana gelen yangın da hayatın felç olmasına yol açtı. Los Angeles'in kuzeyinde bulunan Northridge'deki enerji santralinde çıkan yangın, Los Angeles'ın bir çok bölgesinde yaz sıcağında uzun bir süre elektriklerin kesilmesine neden oldu. San Fernando Valley bölgesinde 140 binden fazla kişi saatlerce elektriksiz kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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