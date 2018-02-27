ÇALINTI RESMİ ARAÇLA GEZMEYE GİDEN 3 HIRSIZ, BOLU'DA YAKALANDI
Düzce'nin Çimli Belediyesine ait çalıntı resmi minibüsle gezmeye çıkan 3 hırsız, Bolu'da yakalandı.
Düzce'nin Çilimli İlçe Belediyesine ait çalıntı resmi plakalı minibüsle Bolu'ya gelen 3 kişi yakalandı.
ÇALINTI ARAÇLA GEZMEYE ÇIKTILAR
Alınan bilgiye göre, belediyeye ait 81 AH 024 plakalı minibüsü çaldığı ileri sürülen O.T. (19), arkadaşları C.D. (17) ve Y.K'yı da (17) yanına alarak gezmek için Bolu'ya geldi.
POLİS TRAFİKTE YAKALADI
Kent merkezindeki Plaka Tanıma Sistemi üzerinden aracın çalıntı olduğu bilgisini edinen polis ekipleri, hemen harekete geçti. Polis ekipleri, çalıntı minibüsü Hürriyet Caddesi üzerinde durdurdu.
YAKALANMA ANI KAMERAYA KAYDEDİLDİ
Gözaltına alınan O.T, C.D, ve Y.K. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Bu arada 3 kişinin polis tarafından gözaltına alınma anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 7 Kez Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili, Tanıdık Çıktı! Misafir Edip Çay İkram Etmiş
- Kaçırdığı Evli Kadının Kardeşlerinden Demir Çubuklarla Dayak Yedi
- Son Dakika! Ypg Köşeye Sıkıştı, 1700 Yeni Terörist Bölgeye Gönderildi
- Damat Katliamının Detayları Ortaya Çıktı! Aile, Adliyeden Dönüyormuş
- Abd Büyükelçiliği Karşısına Asılan Dev Afişteki Terörle Mücadele Mesajı Dikkat Çekti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar