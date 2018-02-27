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Çalıntı Resmi Araçla Gezmeye Giden 3 Hırsız, Bolu'da Yakalandı

ÇALINTI RESMİ ARAÇLA GEZMEYE GİDEN 3 HIRSIZ, BOLU'DA YAKALANDI

Düzce'nin Çimli Belediyesine ait çalıntı resmi minibüsle gezmeye çıkan 3 hırsız, Bolu'da yakalandı.

Tarih : 27 Şubat 2018, 21:20
Puan Ver : Çalıntı Resmi Araçla Gezmeye Giden 3 Hırsız, Bolu'da Yakalandı(8/10)4

Düzce'nin Çilimli İlçe Belediyesine ait çalıntı resmi plakalı minibüsle Bolu'ya gelen 3 kişi yakalandı.

ÇALINTI ARAÇLA GEZMEYE ÇIKTILAR

Alınan bilgiye göre, belediyeye ait 81 AH 024 plakalı minibüsü çaldığı ileri sürülen O.T. (19), arkadaşları C.D. (17) ve Y.K'yı da (17) yanına alarak gezmek için Bolu'ya geldi.

POLİS TRAFİKTE YAKALADI

Kent merkezindeki Plaka Tanıma Sistemi üzerinden aracın çalıntı olduğu bilgisini edinen polis ekipleri, hemen harekete geçti. Polis ekipleri, çalıntı minibüsü Hürriyet Caddesi üzerinde durdurdu.

YAKALANMA ANI KAMERAYA KAYDEDİLDİ

Gözaltına alınan O.T, C.D, ve Y.K. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu arada 3 kişinin polis tarafından gözaltına alınma anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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