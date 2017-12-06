Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 850 bin kişinin kadroya alınacağı taşeron düzenlemesi ile ilgili kadroya alınacaklara 52 günlük ikramiyenin de verileceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, CNN Türk'te taşeronlarla ilgili soruları yanıtladı. Sarıeroğlu, "İlk aşamada 450 bin kişiyi tam kadrolu olarak almış olacağız. Maaş konusunda da biz mevcut maaşları ile birlikte geçişlerini sağlıyoruz. Ayrıca kamuya geçen işçilerimizi 52 günlük ilaveten tediye ücret de eklenmiş olacak" dedi.

Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"TALİMAT CUMHURBAŞKANIMIZDAN GELDİ"

Olağanüstü günlerden geçilen dönemlerde böyle bir adımı atıyoruz. Taşeron konusu bütün vatandaşlarmızı ilgilendiren bir konu... Sayın Cumhurbaşkanımızın bana kabine açıklandıtan sonra verdiği ilk görevdi. Talimat Cumhurbaşkanımızdan geldi. Çalışma arkadaşlarımıza da bu süreçte teşekkür ediyorum.

"AMASIZ, ŞARTSIZ ÇALIŞANLARIMIZ KADROLU OLACAK"

Yaptığımız çalışmaların hepsi işçi arkadaşlarımızın lehine olacak düzenlemeler. Taşeronda çalışan kardeşlerimizin beklentilerini biliyorduk. Beklentileri yükseltmemek adına açıklamalarımıza dikkat ettik. Toplamda 900 bin çalışanımızı ilgilendiriyor. Aileleriyle birlikte 4-5 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Amasız, şartsız çalışanlarımız kadrolu olacak.

İlk aşamada 450 bin kişiyi tam kadrolu olarak almış olacağız. Bazı rakamları vermek istiyorum. Kamuda şu anda 109 bin işçimiz var. Yaklaşık 4 buçuk kat işçiyi kadroya alıyoruz. Zor bir iş ve bundan sonraki aşaması da zorlu olacak. İkinci aşamada belediyede ve il özel idarelerindeki iktisadi teşekkülerde 400 bin kişi istihdam edilecek. Halihazırda bu şekilde çalışan 100 bin işçimiz var.

Üçüncü aşamada ise geçici ve mevsimlik işçiler var... Buradaki kardeşlerimiz 5 ay çalışıyorlardı. Yeni düzenlemeyle 4 ay 29 gün daha çalışma imkanı sunuyoruz. Çalışanlarımızın her şeyini düşündük. En ufak bir mağduriyet olmasın, mevcut durumdan geriye gidilmesin diye çalıştık.

"İŞÇİLER MEVCUT MAAŞLARIYLA KADROYA ALINACAKLAR"

Çalışanların kazanmış oldukları kıdemlerini bir kenare koymadık. Yıllık izinler vs. en son çalışmış oldukları şirketlerindeki kıdemleri dikkate alınacak. Maaş konusunda da biz mevcut maaşları ile birlikte geçişlerini sağlıyoruz. Ayrıca kamuya geçen işçilerimizi 52 günlük ilaveten tediye ücret de eklenmiş olacak.

Geçişi sağlanan işçilerin bulundukları yerde çalışacaklar. Tayin hakları olmayacak ve devamlılık esasına göre çalışacaklar. Bütçe görüşmelerinin ardından kısa sürede, bir gün içerisinde yasayı çıkarıp, Resmi Gazete'de yayımlanmasını istiyoruz.

Sonrasında ilgili başvuru süreci ve değerlendirmeler yapılacak. Güvenlik araştırmasından geçecekler. Bu rutin bir süreç...

Kamuya alınan herkes zaten geçiyordu. Şu anda bunu yapmak zorundayız. Emekliliği olan çalışanlar için kamuda emeklilerin çalışma yok.

ASGARİ ÜCRET KONUSU

Bu konuda hassasiyetimiz yüksek. 80 milyonu mağdur etmeyecek çalışmaları kararlı ve titiz bir şekilde yerine getirdik. Asgari ücreti hiçbir zaman popülizm malzemesi yapmadık. Emekçinin hak ve hukukunu, iş dünyasının rekabet gücünü gözeterek bir açıklamada yaptık.

Kaynak: haberinburada