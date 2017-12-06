Adalet Bakanlığında Fetö Operasyonu
İstanbul'da Fetö'ye Şafak Operasyonu; Çok Sayıda Gözaltı
Muslera'dan 6 Yıl Sonra Şaşırtan Hareket
Trump'ın Kudüs Kararı Yeni Bir İntifada Doğurur Mu?
Trump'ın Kudüs Kararına Başbakan'dan Sert Çıkış: Türkiye İçin Yok Hükmündedir
Trump'ın Kudüs Kararına Beştepe'den İlk Tepki: Reddediyor Ve Kınıyoruz
Cam Filminin Serbest Bırakılması İçin Yürütmeyi Durdurma Davası Açıldı
Kudüs Neden Önemli Ve Tartışmalı Bir Şehir?
Kararı Duyar Duymaz Teşekkür Etti: Sonsuza Dek Minnettar Kalacağız!
Davada Ebru'nun Adı Geçti: Yüzde 99'u Yalandı
Psa Grubu, Opel İçin Ödediği Paranın Yarısını İstiyor
Abd Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanımasına Türkiye'den Peş Peşe Tepki Yağdı
Mahmut Abbas'tan Trump'ın Kudüs Kararına Tepki: Kudüs, Filistin'in Başkentidir!
Fetö Davasında Baklavacı Güllü'ye Hakimden Fırça: Mıy Mıy Konuşma!
Trump Kudüs Kararını Açıkladı! Peki Selefi Obama Kudüs Konusunda Ne Yapmıştı
Barcelonalı Arda Turan'ın Sakatlığı Geçti
Kar Bastırdı Serhat İlinde Okullar Tatil Edildi
Bomba İddia! Macaristan'dan Dönmeyen Halk Oyunları Ekibi Fetö'cü Çıktı
İstanbul'un Gelir Seviyesi En Yüksek İlçesi Beşiktaş Oldu
Mcdonald's Görevlisinin Başörtüsünü Çıkartmasını İstediği Öğrenci: Özür Yeterli Değil

Çalışma Bakanı Müjdeyi Verdi: Kadroya Alınacak Taşeron İşçisine İkramiye Verilecek

ÇALIŞMA BAKANI MÜJDEYİ VERDİ: KADROYA ALINACAK TAŞERON İŞÇİSİNE İKRAMİYE VERİLECEK

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 850 bin kişinin kadroya alınacağı taşeron düzenlemesi ile ilgili kadroya alınacaklara 52 günlük ikramiyenin de verileceğini duyurdu.

Tarih : 06 Aralık 2017, 20:50
Puan Ver : Çalışma Bakanı Müjdeyi Verdi: Kadroya Alınacak Taşeron İşçisine İkramiye Verilecek(6/10)2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, CNN Türk'te taşeronlarla ilgili soruları yanıtladı. Sarıeroğlu, "İlk aşamada 450 bin kişiyi tam kadrolu olarak almış olacağız. Maaş konusunda da biz mevcut maaşları ile birlikte geçişlerini sağlıyoruz. Ayrıca kamuya geçen işçilerimizi 52 günlük ilaveten tediye ücret de eklenmiş olacak" dedi.

Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"TALİMAT CUMHURBAŞKANIMIZDAN GELDİ"

Olağanüstü günlerden geçilen dönemlerde böyle bir adımı atıyoruz. Taşeron konusu bütün vatandaşlarmızı ilgilendiren bir konu... Sayın Cumhurbaşkanımızın bana kabine açıklandıtan sonra verdiği ilk görevdi. Talimat Cumhurbaşkanımızdan geldi. Çalışma arkadaşlarımıza da bu süreçte teşekkür ediyorum.

"AMASIZ, ŞARTSIZ ÇALIŞANLARIMIZ KADROLU OLACAK"

Yaptığımız çalışmaların hepsi işçi arkadaşlarımızın lehine olacak düzenlemeler. Taşeronda çalışan kardeşlerimizin beklentilerini biliyorduk. Beklentileri yükseltmemek adına açıklamalarımıza dikkat ettik. Toplamda 900 bin çalışanımızı ilgilendiriyor. Aileleriyle birlikte 4-5 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Amasız, şartsız çalışanlarımız kadrolu olacak.

İlk aşamada 450 bin kişiyi tam kadrolu olarak almış olacağız. Bazı rakamları vermek istiyorum. Kamuda şu anda 109 bin işçimiz var. Yaklaşık 4 buçuk kat işçiyi kadroya alıyoruz. Zor bir iş ve bundan sonraki aşaması da zorlu olacak. İkinci aşamada belediyede ve il özel idarelerindeki iktisadi teşekkülerde 400 bin kişi istihdam edilecek. Halihazırda bu şekilde çalışan 100 bin işçimiz var.

Üçüncü aşamada ise geçici ve mevsimlik işçiler var... Buradaki kardeşlerimiz 5 ay çalışıyorlardı. Yeni düzenlemeyle 4 ay 29 gün daha çalışma imkanı sunuyoruz. Çalışanlarımızın her şeyini düşündük. En ufak bir mağduriyet olmasın, mevcut durumdan geriye gidilmesin diye çalıştık.

"İŞÇİLER MEVCUT MAAŞLARIYLA KADROYA ALINACAKLAR"

Çalışanların kazanmış oldukları kıdemlerini bir kenare koymadık. Yıllık izinler vs. en son çalışmış oldukları şirketlerindeki kıdemleri dikkate alınacak. Maaş konusunda da biz mevcut maaşları ile birlikte geçişlerini sağlıyoruz. Ayrıca kamuya geçen işçilerimizi 52 günlük ilaveten tediye ücret de eklenmiş olacak.

Geçişi sağlanan işçilerin bulundukları yerde çalışacaklar. Tayin hakları olmayacak ve devamlılık esasına göre çalışacaklar. Bütçe görüşmelerinin ardından kısa sürede, bir gün içerisinde yasayı çıkarıp, Resmi Gazete'de yayımlanmasını istiyoruz.

Sonrasında ilgili başvuru süreci ve değerlendirmeler yapılacak. Güvenlik araştırmasından geçecekler. Bu rutin bir süreç...

Kamuya alınan herkes zaten geçiyordu. Şu anda bunu yapmak zorundayız. Emekliliği olan çalışanlar için kamuda emeklilerin çalışma yok.

ASGARİ ÜCRET KONUSU

Bu konuda hassasiyetimiz yüksek. 80 milyonu mağdur etmeyecek çalışmaları kararlı ve titiz bir şekilde yerine getirdik. Asgari ücreti hiçbir zaman popülizm malzemesi yapmadık. Emekçinin hak ve hukukunu, iş dünyasının rekabet gücünü gözeterek bir açıklamada yaptık.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çalışma  Bakanı  Müjdeyi  Verdi  Kadroya  Alınacak  Taşeron  İşçisine  İkramiye  Verilecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER