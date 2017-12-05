ÇALIŞMA BAKANI: TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞLARI MEVCUT ŞARTLARIYLA DEVAM EDECEK
Taşeron çalışanların kadroya alınacağı açıklamalarının ardından, "bu çalışanların kadroya geçerken maaşlarının değişip değişmeyeceği" de tartışma konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ise bu konuya açıklık getirdi ve "Mevcut şartlarıyla devam edecekler" dedi. Şu anki şartlarda taşeron çalışanların ücretleri, asgari ücretin 1.5 katı düzeyinde bulunuyor. Bu da ücretlerin büyük bölümünün 2 bin ila 2 bin 250 TL aralığında olması sonucunu doğuruyor.
"YENİ SİSTEME MEVCUT ŞARTLARLA GEÇİŞ SAĞLAYACAKLAR"
A Haber'e açıklama yapan Sarıeroğlu, "Maaşlar değişecek mi, sosyal hakları değişecek mi" sorusuna "Şimdi çalışma hayatımızın şu anda hâlihazırda işleyen bir yapısı var zaten. Taşerondaki kardeşlerimizi biz geçmişte yaptığımız yasal düzenlemeyle sendikal örgütlülük konusunda bir özgürlüğe kavuşturmuştuk, toplu sözleşmeler gerçekleştiriyordu. Şimdi bu süreçler, şimdi oturacağız sendikalarımızla da konuşacağız; hâlihazırda yürüyen sözleşmelerimiz var, henüz yeni bağıtlanmış sözleşmelerimiz var. Bütün işçi kardeşlerimiz bu sözleşmeleriyle mevcut şekilleriyle geçiş sağlayacaklar, bununla ilgili de önümüzdeki günlerde gerekli önce bir yasal düzenlememizi yapacağız ve gerekli düzenlemelerden sonra da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mevcut şartlarıyla geçecekler" yanıtını verdi.
ÜCRETLER 2 BİN İLA 2 BİN 250 TL ARASINDA
Taşeron çalışanların ücretleri ise, genelde asgari ücretin katları üzerinden gidiyor. Genel olarak ise taşeron çalışanlarında ücretler, asgari ücretin 1.5 katı düzeyinde bulunuyor. Bu da ücretlerin büyük bölümünün 2 bin ila 2 bin 250 TL aralığında olması sonucunu doğuruyor. Taşeron çalışanların yüzde 60-70 civarının temizlik ve güvenlik alanında çalıştığı ifade ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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