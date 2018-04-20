Güzel oyuncu Cansu Dere'nin Bebek'teki evine hırsız girdi. Evindeki tüm değerli eşyaları çalınan oyuncunun, polis tutanağına göre 500 bin TL'ye yakın zararı var.

Şahsiyet dizisinde Haluk Bilginer'le başrolü üstlenen Cansu Dere'nin evine hırsız girdi. Oyuncunun değerli takıları ve saatleri çalındı.

ÇALIŞMA SAATLERİNİ TAKİP ETTİLER

Bebek-Aşiyan'da bulunan evinde kiracı olarak oturan oyuncunun, setteki çalışma saatlerini takip eden hırsızlar, Dere'yi büyük zarara uğrattı. Evinde kasa olmadığı öğrenilen oyuncu, yüklü miktarda zarara uğradı.

SADECE GERÇEK TAKILARI ÇALINDI

Dere'nin evine giren hırsızlar, oyuncunun itimasyon aksesuar, iPad ve bilgisayarına dokunmazken gerçek takılarını çaldı.

500 BİN TL ZARARA UĞRADI

Cansu Dere'nin polis tutanağına göre 500 bin TL'nin üzerinde maddi zararı olduğu iddia edildi.

Kaynak: haberinburada