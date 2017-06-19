

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, stadlar için kullanılan “arena” kelimesini örnek göstererek verdiği, Türkçe kelimeler kullanılması talimatı üzerine harekete geçildi. Bakanlıklar ve kamu kurumlarının kullandığı resmi tabelalar için yeni standartlar belirlenmesi amacıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) çalışma başlattı.



Türkçe üzerine pek çok çalışması olan Ak Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem başkanlığındaki, bir heyet Türkçe'nin daha etkin kullanılması ve kamudan yabancı kelimelerin kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.







Meclis'te gazetecilere açıklama yapan Erdem, “arena” kelimesinin stadlardan kaldırılmasının olumlu gelişme olduğunu belirtirken, “navigasyon” kelimesinde değişiklik yapılması için de çalışma yapıldığını söyledi. Erdem, “Bu kelimenin yerine 10 tane Türkçe kelime sayabilirim. Şu anda gemicilikte kullanılan kelime olan ‘seyrüsefer' var mesela. Bu eski mi bulundu? Yeni nesil kabul etmiyorsa, ‘kılavuz' var, ‘rehber' var, ‘yol gösteren' var” ifadesini kullandı.







kaynak:milliyet