ÇALIŞTIĞI GERİ DÖNÜŞÜM BANDINDA 12 BİN DOLAR BULDU! SAHİBİNE TESLİM ETTİ
İstanbul'da, geri dönüşüm ayrıştırma tesisinde çalışan Ayşe Demircan, bulduğu cüzdandan çıkan 12 bin doları sahibine teslim etti. Cüzdan sahibi Demircan'ı ziyaret ederek teşekkür etti.
Başakşehir Belediyesi Geri Dönüşüm Ayrıştırma Tesislerinde çalışan Ayşe Demircan gelen atıkları ayırırken cüzdan gördü. Cüzdanda dolar ve kredi kartlarını gören Demircan, amirine haber verdi. Cüzdan sahibine teslim edildi.
BULDUĞU 12 BİN DOLARI SAHİBİNE TESLİM ETTİ
Yaklaşık 20 gün önce isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş cüzdanını düşürdü. Başakşehir Belediyesi Geri Dönüşüm Ayrıştırma Tesislerinde çalışan Ayşe Demircan, gelen atıkları ayırırken cüzdanı gördü. Cüzdanda dolar ve kredi kartlarını gören Demircan, amirine haber verdi. Bulunan cüzdan Başakşehir Belediyesi Temizlik İşleri müdürlüğü yetkilileri tarafından Başakşehir Polis Merkezine teslim edildi. Cüzdan sahibine ulaşılmasının ardından cüzdan ve içindeki 12 bin dolar, 25 dirahmi ve 10 kredi kartı sahibine verildi. Cüzdan sahibi Ayşe Demircan'ı çalıştığı yerde ziyaret ederek teşekkür etti.
"VİCDANIM EL VERMEDİ ONLARI ALIP SAKLAMAYA"
Cüzdanı sahibine teslim eden Ayşe Demircan, "Her zaman ki gibi dümenin başında duruyordum. Mal geldi geri itekledim, altından cüzdan çıkınca aldım, baktım. İçinde dolar var. Aydın beye teslim ettim. Aydın bey de Ahmet beye teslim etti. Heyecanlandım, onu da kazanan bir adam. Gerçek sahibine verilmesini istedim. Vicdanım el vermedi onları alıp saklamaya" dedi. Cüzdan sahibi ise cüzdanın geri gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ayşe Demircan'a teşekkür etti.
Kaynak: haberinburada
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