Kılıçdaroğlu İle İstanbul'a Yürüyen Veysel Kılıç'tan 'gözaltı' Açıklaması
15 Temmuz Şehidinin Annesi: Kılıçdaroğlu Vatan Haini Gibi Davranmayı Bıraksın Artık
Avrasya Tüneli'ne Kore'den '2017 Yılın Yapısı Ödülü'
Fenerbahçe'nin İstediği Lucas Perez'in Formasını Elinden Aldılar
Emre Çolak, Kendisi Adına Yapılan Grafitiyi Görünce Gözyaşlarını Tutamadı
Borsa İstanbul 102 Bin Seviyesini Aştı
Antalya'da Sıcaklardan Kurtulmak İsteyen Tatilciler Sahilde Sabahlıyor
Bayern Münih, Real Madrid'li James Rodriguez'i 2 Yıllığına Kiraladı
Kılıçdaroğlu İle İstanbul'a Yürüyen Veysel Kılıç Gözaltına Alındı
Bbc Canlı Yayınında Feci Kaza! Otobüsün Altında Kalan Adam Böyle Görüntülendi
Yüzme Bilmeyen Gencin Cesareti Hayat Kurtardı! O Günden Beri Kardeşler
Diyarbakırlı Erin Cinnetiyle Şehit Olan Askerlerin Memleketleri Ve İsimleri Belli Oldu!
Alman Medyasında Ezber Bozan Belgesel: Gülen Cemaati Devleti Ele Geçirmeye Çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'srebrenitsa Katliamı' Mesajı
Ziyaretçi Akınına Uğrayan Taş Hikayesi Tüyler Ürpertiyor
Tarihi Kazıda Şaşırtan Görüntü Kara Yılanların “Aşk Dansı“
Bir Yıl Sonra Oğulları Yerine Mezar Taşlarına Sarılıp Ağladı
Ösym'den Lys Sonuçları İçin Heyecanlandıran Duyuru! Bugün Saat Kaçta Açıklanacak?
15 Temmuz'da Ankara'da Ulaşım Ücretsiz Olacak
Sürpriz Yumurtadan Çıkan Uyuşturucu Hapları Polisleri Şoke Etti

Çalıştığı Geri Dönüşüm Bandında 12 Bin Dolar Buldu! Sahibine Teslim Etti

ÇALIŞTIĞI GERİ DÖNÜŞÜM BANDINDA 12 BİN DOLAR BULDU! SAHİBİNE TESLİM ETTİ

İstanbul'da, geri dönüşüm ayrıştırma tesisinde çalışan Ayşe Demircan, bulduğu cüzdandan çıkan 12 bin doları sahibine teslim etti. Cüzdan sahibi Demircan'ı ziyaret ederek teşekkür etti.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 12:37
Puan Ver : Çalıştığı Geri Dönüşüm Bandında 12 Bin Dolar Buldu! Sahibine Teslim Etti(8/10)4

Başakşehir Belediyesi Geri Dönüşüm Ayrıştırma Tesislerinde çalışan Ayşe Demircan gelen atıkları ayırırken cüzdan gördü. Cüzdanda dolar ve kredi kartlarını gören Demircan, amirine haber verdi. Cüzdan sahibine teslim edildi.

BULDUĞU 12 BİN DOLARI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Yaklaşık 20 gün önce isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş cüzdanını düşürdü. Başakşehir Belediyesi Geri Dönüşüm Ayrıştırma Tesislerinde çalışan Ayşe Demircan, gelen atıkları ayırırken cüzdanı gördü. Cüzdanda dolar ve kredi kartlarını gören Demircan, amirine haber verdi. Bulunan cüzdan Başakşehir Belediyesi Temizlik İşleri müdürlüğü yetkilileri tarafından Başakşehir Polis Merkezine teslim edildi. Cüzdan sahibine ulaşılmasının ardından cüzdan ve içindeki 12 bin dolar, 25 dirahmi ve 10 kredi kartı sahibine verildi. Cüzdan sahibi Ayşe Demircan'ı çalıştığı yerde ziyaret ederek teşekkür etti.

"VİCDANIM EL VERMEDİ ONLARI ALIP SAKLAMAYA"

Cüzdanı sahibine teslim eden Ayşe Demircan, "Her zaman ki gibi dümenin başında duruyordum. Mal geldi geri itekledim, altından cüzdan çıkınca aldım, baktım. İçinde dolar var. Aydın beye teslim ettim. Aydın bey de Ahmet beye teslim etti. Heyecanlandım, onu da kazanan bir adam. Gerçek sahibine verilmesini istedim. Vicdanım el vermedi onları alıp saklamaya" dedi. Cüzdan sahibi ise cüzdanın geri gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ayşe Demircan'a teşekkür etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çalıştığı  Geri  Dönüşüm  Bandında  12  Bin  Dolar  Buldu  Sahibine  Teslim  Etti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER