Call Of Duty: Infinite Warfare için ilk harita DLC'si duyuruldu. Sabotage ismiyle duyurulan DLC, neleri içeriyor? Peki, DLC ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde.



Call Of Duty: Infinite Warfare için ilk harita DLC'si duyuruldu. Sabotage ismiyle duyurulan DLC, neleri içeriyor? Peki, DLC ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde.



Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Call Of Duty: Infinite Warfare, uzay teması ve gelişmiş grafikleriyle dikkat çekiyordu. Bugün ise hayranlarını sevindirecek bir haberle karşılarına çıktı. oyun ilk harita DLC'si Sabotage'i duyurdu. 4 dakikalık tanıtım videosuyla duyurulan DLC, 4 farklı harita ve zombi modu için 1 yeni haritayı içeriyor.



İşte Sabotage DLC Harita Detayları



Noir: Gelecekte ki Brooklyn'in karanlık bir temayla işlenmesi ile yaratılmış bir harita olan Noir, çevresinde bir çok kafe ve park bulunduruyor. Ortası ise tam anlamıyla savaş bölgesi.



Neon: Savaşlar için tasarlanan sanal eğitim merkezi olan harita, aniden yollarda arabaların belirmesi ve oyuncuların ölürken ki pikselleşme efektleri ile eğlenceli gözüküyor.



Renaissance: Venedik'te ki dar sokakları baz almış olan harita, çevre mimarisi ile dikkat çekiyor. Harita her türlü oynayış türüne imkan sağlıyor. Dar sokakları yakın çatışmayı oyuncunun içinde yaşatıyor.



Dominion: Klasik Modern Warfare 2'nin Afghan haritasının Mars'a taşınmış hali. Tabi çevrede oldukça etkileyici detaylar bulunuyor. Oyuncu kendisini Mars'ın Afganistan'ında hissediyor.



Rave in the Redwoods: Diğer haritaların aydınlık temasından farklı olarak bu zombi haritası karanlık ve korkutucu tasarlanmış. Yeni silahlar, yeni talih kartları ve yeni tuzaklar da eklenmiş haritaya. Oldukça ilgi çekici olan harita pek çok oyuncunun beğenisini kazancağa benziyor.



Geliştiricilerin oldukça iddalı olduğu DLC, 31 Ocak 2017‘de çıkışını yapacak. İlk olarak Playstation 4 platformunda çıkacağı belirtilen DLC, sonrasında yeni nesil diğer platformlara çıkışını yapacak.







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