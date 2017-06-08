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call of duty ww2 zombies modu hakkında ilginç gelişme

CALL OF DUTY WW2 ZOMBİES MODU HAKKINDA İLGİNÇ GELİŞME

Call of Duty hayranlarının şaşırtacak bir haberimiz var. Sledgehammer Games'in başındaki isim Glen Schofield, Call of Duty WW2 Zombies modu hakkında ilginç bir gelişme paylaştı.

Tarih : 08 Haziran 2017, 17:25
Puan Ver : Call Of Duty Ww2 Zombies Modu Hakkında İlginç Gelişme(7/10)4


Call of Duty hayranlarının şaşırtacak bir haberimiz var. Sledgehammer Games'in başındaki isim Glen Schofield, Call of Duty WW2 Zombies modu hakkında ilginç bir gelişme paylaştı.



Call of Dutyhayranları bilindiği üzere fütüristik temadan çok sıkılmıştı. Serinin köklerine döneceğine dair söylentiler çıkınca hayranlarının heyecanı doğal olarak artmıştı. Zira COD, Battlefieldgibi geçmişe dönecekti. Beklenen duyuru geldi ve WW2duyuruldu. Şimdi ise oyunla ilgili diğer detaylar ortaya çıkmaya başladı. Call of Duty WW2 Zombies modugerçek olayları konu alacak.



Sledgehammer Games'in başındaki isim Glen Schofield, Call of Duty: WW2 Zombies modunun gerçek olayları içereceğini ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki gerçek olayları konu alacağını söyledi. Schofield'in sözleri ‘Zombies modundaki olayların kurgusal olacağı ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki gerçek olayların yerini alacağı' şeklinde yorumlandı.



Görüldüğü gibi yeni CODoyununda yine kurgusal kısımlar olacak. Bakalım oyundaki kurgusal olaylar, İkinci Dünya Savaşı ortamına nasıl aktarılacak? Zombies modunun hikaye modundan ayrı bir modolduğunu belirtelim.



Bu arada Call of Duty: WW2, Playstation 4, Xbox Oneve PCiçin bu Kasım ayında yayınlanacak. Oyunun ön siparişte olduğunu hatırlatalım. Bu ayın sonlarında gerçekleşecek olan E3 2017‘de daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.



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