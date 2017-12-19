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Cam Filmine Işık Geçirgenliğinin Yüzde 70 Olması Şartıyla İzin Verilecek

CAM FİLMİNE IŞIK GEÇİRGENLİĞİNİN YÜZDE 70 OLMASI ŞARTIYLA İZİN VERİLECEK

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, araçların ön camına ışık geçirgenliğinin en az yüzde 70 olması şartıyla cam film uygulanabileceğine karar verdi.

Tarih : 19 Aralık 2017, 11:40
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Habertürk Gazetesi'nden Enis Yıldırım'ın haberine göre; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın geçen hafta düzenlediği toplantıda cam filmi tartışmasına son nokta konuldu. Toplantıda Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 14. maddesinde yapılması planlanan değişiklikler tasarı haline getirildi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na sunulan tasarıda, "Araçların ön camına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamaz. Sürücünün 180 derece ön görüş alanı içerisinde sağ ve solunda kalan yan camlara cam filmi ile birlikte camın toplam ışık geçirgenliğinin en az yüzde 70 olması şartıyla cam film uygulanabilir" denildi.

ACİL ÇIKIŞ ŞARTI

Tasarıda sürücülerin arkasında kalan camlara film uygulanabileceği kaydedilirken, uygulanan filmle birlikte camın ışık geçirgenliğinin yüzde 70'in altında olabileceği belirtildi. Yolcu taşıma araçlarında acil çıkış camlarına film uygulanamayacağı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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