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Cami Çıkışında Vatandaş Gül'e Böyle Bağırdı: Kardeşini Yalnız Bırakma!
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Cami çıkışında vatandaş Gül'e böyle bağırdı: Kardeşini yalnız bırakma!

CAMİ ÇIKIŞINDA VATANDAŞ GÜL'E BÖYLE BAĞIRDI: KARDEŞİNİ YALNIZ BIRAKMA!

Abdullah Gül, sessizliğini bozup "Yarın ne düşündüğümü açıklayacağım" dedi. Cami çıkışında bir vatandaş ise Gül'e "Kardeşini yalnız bırakma" diye bağırdı.

Tarih : 27 Nisan 2018, 18:10
Puan Ver : Cami Çıkışında Vatandaş Gül'e Böyle Bağırdı: Kardeşini Yalnız Bırakma!(6/10)2

11. Cumhurbaşkanı Abdullal Gül, "Yarın ne düşündüğümü, ne yapacağımı anlatacağım" dedi. Abdullah Gül, cuma namazını Maslak Fatih Ormanı Camii'nde kıldı.

CUMA ÇIKIŞI AÇIKLAMA YAPTI: YARIN KONUŞACAĞIM

Gül, cami çıkışında açıklamalarda bulundu. Abdullah Gül "Ülkemiz olağanüstü seçime gidiyor, aslında seçimlere gidiyor diyebilirim. Memleketimiz için hayırlı olsun. İnşallah neticeler hayırlı olur. Şüphesiz ki seçim deyince beklentiler, tartışmalar heyecanlar bunlar da bunun bir parçası. Bunlardan kaçınılamaz. Memleketin geleceğinden kaygı duyan, daha iyi olsun diye uğraşan, tartışan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır. Bu çerçevede bugünlerde yoğun olarak bu tartışmalar olurken, benim ismim etrafında da herkes bir şeyler söylüyor. Bunlara böyle bir cami önünde açıkçası konuşmak, düşüncelerimi açıklamak pek istemem. Onun için yarın sizleri çağıracağım; ne düşündüğümü, ne yapacağımı bunları size detaylı olarak yarın anlatacağım. Ama siz de doğrusu bunu takdir etmelisiniz; yani cami kapısında, cami önünde memleketin geleceğiyle ilgili önemli meseleleri konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Yarın sizlerle görüşmek üzere" diye konuştu.

VATANDAŞ GÜL'E SESLENDİ: KARDEŞİNİ YANLIŞ BIRAKMA!

Bu arada Abdullah Gül'ün açıklama yapacağı sırada cami önünde toplanan kalabalıktan bir kişi Gül'e, "Cumhurbaşkanım kardeşini yalnız bırakma. Senden bunu istiyoruz" diye seslendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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