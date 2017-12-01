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Cami Yangınında Her Şey Yandı, Kur'an-ı Kerim Yanmadı

CAMİ YANGININDA HER ŞEY YANDI, KUR'AN-I KERİM YANMADI

Ordu'nun Korgan ilçesinde, ahşap camide çıkan yangında her şey kül olurken sadece Kur'an-ı Kerim yanmadı.

Tarih : 01 Aralık 2017, 02:20
Puan Ver : Cami Yangınında Her Şey Yandı, Kur'an-I Kerim Yanmadı(6/10)2

Ordu'nun Korgan ilçesinde, ahşap camide çıkan yangında her şey kül olurken, sadece Kur'an-ı Kerim yanmadı.

CAMİDEKİ YANGIN BİR SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Korgan'ın Yenipınar Mahallesi'ndeki Bük Cami'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm camiyi sarması üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

70 YILLIK CAMİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle 70 yıllık cami kullanılamaz hale gelirken, minaresi de hasar gördü. Elektrik kontağından çıktığını tahmin edilen yangında ilginç bir olay yaşandı.

KURAN-I KERİM YANMADI

Bir saat boyunca yanan camide her şey kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim sayfaları yanmadı. Kenarlarından yanan ancak ayet sayfaları yanmayan Kur'an-ı Kerim'i gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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