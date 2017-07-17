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Camide Dansöz Oynattılar
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CAMİDE DANSÖZ OYNATTILAR


Camide Dansöz Oynattılar
Tarih : 17 Temmuz 2017, 20:10
Puan Ver : Camide Dansöz Oynattılar(8/10)4

Mısır'da bir caminin mahyasında yayınlanan görüntüler tepki topladı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, dansözün oynatıldığı görülüyor.

DİYANET İŞLERİ UYARILDI

Mısırlılar, kısa sürede yayılan görüntülere sert tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Diyanet İşleri Bakanlığının siyasetle ilgilenmek yerine camileri korumaları gerektiğini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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