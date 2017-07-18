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Camiden Ayakkabı Çalan Hırsız Suçüstü Yakalandı, O Anlar Kamerada!

CAMİDEN AYAKKABI ÇALAN HIRSIZ SUÇÜSTÜ YAKALANDI, O ANLAR KAMERADA!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir camiden üç gün üst üste ayakkabı çalan hırsız, cami cemaatine yakalandı.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 01:00
Puan Ver : Camiden Ayakkabı Çalan Hırsız Suçüstü Yakalandı, O Anlar Kamerada!(10/10)6

Camiden üç gün üst üste ayakkabı çalan hırsız son işinde yakalandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki cami cemaati rahat bir nefes aldı.

3 GÜN ÜST ÜSTE CAMİDEN AYAKKABI ÇALDI

Çorlu Merkez Camii'nde son 3 gün boyunca üst üste camiden ayakkabı hırsızlığı yaşandı. Yanındaki poşete doldurduğu ayakkabılarla hiçbir şey olmamış gibi camiden ayrılan hırsızlık şüphelisi, son işinde kendisini fark eden bir vatandaş tarafından yakalandı.

CAMİ CEMAATİ HIRSIZI POLİSE TESLİM ETTİ

Cami cemaati tarafından etkisiz hale getirilen zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından poliste kaydı olduğu belirlenen İ.A. (21), Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşananlar, camideki güvenlik kamerasına da yansıdı. Hırsızı yakalayan Ertuğrul Özgün, "Namaz kılıyordum. Selam verdiğim sırada ayakkabıları poşete koyduğunu gördüm. Üzerine gittim, camideki diğer kişiler de gelince yakaladık ve polise teslim ettik" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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