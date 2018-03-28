Zonguldak'ta camiye çorapsız geldiği için hakkında soruşturma açılan müezzin, iş hanından atlayarak intihar etmek istedi.

Zonguldak'ta camiye çorapsız geldiği için hakkında soruşturma açılan müezzin M.A.E.(45), iş hanının birinci katından aşağı atladı. Yaralanan müezzin tedavi altına alındı.

MÜEZZİN, İŞ HANINDAN AŞAĞI ATLADI

Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Çaydamar Cami müezzini M.A.E., Merkez Çarşısı İş Hanı'nın 1'inci katından aşağıya atladı. Yaralanan M.A.E., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"CAMİYE ÇORAPSIZ GİRDİ" SORUŞTURMASI

M.A.E.'nin meslektaşları ve yakınları hastaneye gelerek durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. M.A.E.'nin camiye çorapsız girdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığı belirtildi. M.A.E'nin intihar girişiminin öncesinde arkadaşlarına yarın savunma yapması istendiğini ve kendisine mobbing uygulandığını söylediği ileri sürüldü.

Kaynak: haberinburada