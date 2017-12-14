Türkiye Kupasında Kayserispor, Eyüpspor'u 2-0 Yenerek Tur Atladı
Pfdk'dan Gomis'e 1, Okan Buruk'a 5 Maç Ceza
Başbakan Yıldırım: Ülkeler İflas Ederken Türkiye Büyümeye Devam Etti
Taraftarın Açtığı Pankartı Görünce Hüngür Hüngür Ağladı
Karabükspor'da Popovic Dönemi Sona Erdi
Çamlıca Camisi'nde Sona Yaklaşılıyor
Türkiye'den Filistin'e 10 Milyon Dolar Hibe
Eski Başkan, Terim'in Çılgın Planını Açıkladı
Partizan - Kızılyıldız Maçındaki Meşale Şov, Mücadelenin Önüne Geçti
Ümit Özat Üzgün: Ölmemi İstiyorlar
Ibrahimovic'den Guardiola'ya Olay Sözler: Çalıştığım En Toy Teknik Direktördü
Fabrika İşçisiydi, Kendi İşini Kurup İhracata Başladı
Galatasaray, Arda Haberlerine Son Noktayı Koydu
Organize Çiftlik Geliyor! 150 İşletmeci Tek Çatı Altında Toplanacak
Walt Disney, Fox'un Eğlence Varlıklarını Satın Aldı
Merkez Bankası Faizleri Artırdı, Dolar 3,88'e Yükseldi
İnternetin Babası Mustafa Akgül, Hayatını Kaybetti
Erdoğan'dan Esnafa, Yetime, Engelliye, Annelere Müjde Üstüne Müjde
Alman Ekibi Stuttgart, Cenk Tosun İçin 10 Milyon Euro Teklif Edecek
Fikret Orman: Vida Transferinin Olmama İhtimali De Var

Çamlıca Camisi'nde Sona Yaklaşılıyor

ÇAMLICA CAMİSİ'NDE SONA YAKLAŞILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Camisi'nde sona yaklaşılıyor.

Tarih : 14 Aralık 2017, 19:30
Puan Ver : Çamlıca Camisi'nde Sona Yaklaşılıyor(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Camisi'nin 34 metre enindeki dev kubbesinin altına yapılan süslemeler tamamlandı. Cami inşaatında kullanılan 150 metre uzunluğundaki 6 vinçten 5'i söküldü. Caminin 2018 yılının Ramazan ayında ibadete açılacağı öğrenildi. Öte yandan Üsküdar Belediyesi de otobüslerle inşaat şantiyesine getirdiği vatandaşlara cami hakkında bilgi vermeye başladı.

ANA KUBBENİN TAVAN SÜSLEMESİ TAMAMLANDI

7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemi ve 20 metre boyundaki "Fetih Suresi" yazısı ile dikkat çeken Çamlıca Camisi'nin dev kubbesinin süslemeleri de tamamlanmak üzere. Hattatlar tarafından elle yapılan ve yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın ürünü olan süslemeler, iskelelerinin sökülmesiyle ortaya çıkmaya başladı. 34 metre çapındaki dev ana kubbenin altındaki süslemede Allah'ın 16 adının yazdığı öğrenildi.

KULE VİNÇLER BİR BİR SÖKÜLÜYOR

Öte yandan Çamlıca Camisi'nin 6 minaresinin yapımının da tamamlanmasıyla birlikte kule vinçler de bir bir sökülüyor. Bugüne kadar 150 metre uzunluğundaki vinçlerden 5'i sökülürken inşaatta çalışan bir vinç kaldı. Çamlıca Camisi'nin minalerenin 4'ü 107.1 metre, 2'si ise 90'ar metre, minarelerin toplam yüksekliği ise 608 metreyi geçiyor. Caminin inşaatının yüzde 90'lık kısmının tamamlandığı belirtilirken, inşaat şantiyesinde de halen bin kişinin çalıştığı belirtildi.

VATANDAŞLAR ŞANTİYEYE GETİRİLEREK BİLGİLENDİRİLİYOR

Bu arada Üsküdar Belediyesi de her gün farklı mahallelerden camiye gelmek isteyen vatandaşları otobüsle inşaata getirmeye başladı. Her gün rehberler eşliğinde şantiyeye gelen vatandaşlara, caminin özellikleri hakkında bilgiler veriliyor.

"AYNI ANDA 63 BİN KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK"

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri yaptırma ve yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk "Caminin kapalı alanlarında 25 bin kişi, açık alanlarıyla birlikte toplam 63 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek. Şu anda cami inşaatında dışardaki atölyelerle birlikte bin kişi çalışıyor. Caminin dev kubbesinin altında bulunan süslemeler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde içerdeki iskelelerin tamamı sökülecek. Camiyi önümüzdeki Ramazan ayında ibadete açağız" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çamlıca  Camisi  Nde  Sona  Yaklaşılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER