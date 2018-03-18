ÇANAKKALE SAVAŞI'NDAKİ GÖNÜLLÜ ASKER ÇOCUK VE ŞEHİT EREN BÜLBÜL AYNI KAREDE
103'üncü yılı kutlanacak Çanakkale Zaferi için bu yıl bir kamu spotu hazırlandı. '"Birileri var" temalı afişte, şehit Eren Bülbül ile Çanakkale Savaşı'ndaki asker çocuğun fotoğrafı birlikte kullanıldı.
"Birileri Var" sloganıyla çekilen film ve hazırlanan beste, Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yılı kutlamalarında ülke genelinde kullanılacak. Kamu spotunda bir çok ünlü yer aldı.
ÇANAKKALE ZAFERİ HER YIL FARKLI TEMAYLA KUTLANACAK
Kültür Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 103. yılı kutlanacak Çanakkale Zaferi'ne ülke genelinde farklı temalarla dikkat çekecek.
Çanakkale'de ve tüm ülkede gerçekleştirilen Çanakkale Zaferi kutlamaları bundan böyle her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulacak bir tema ile yürütülecek. Böylece Çanakkale Zaferi kutlamaları her yıl farklı bir noktaya dikkat çekecek ve farkındalık yaratacak bir yaklaşım sergilenecek.
YIL DÖNÜMÜ İÇİN FİLM HAZIRLANDI
Yıl dönümü için hazırlanan filmde, 18 Mart'ta Çanakkale'de, 15 Temmuz'da ülke çapında olduğu gibi, gerekirse yine her zaman öne atılacak birileri olduğu vurgulanarak "biri" diye bahsedilen kahramanların içimizden komşumuz, kardeşimiz, kısaca bizim insanımız olduğu anlatılıyor.
ŞEHİT EREN BÜLBÜL VE GÖNÜLLÜ ASKER AYNI KAREDE
Genelkurmay Başkanlığı, Çanakkale Zaferi'ne ait az bilinen fotoğrafları paylaştı. Kültür Bakanlığı ise hazırladığı 'Birileri var' temalı afişlerden birinde, 15 yaşında teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ile Çanakkale Savaşı'nda gönüllü bombacı olan bir çocuğun fotoğrafı birlikte kullanıldı.
Kaynak: haberinburada
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