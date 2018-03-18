ÇANAKKALE ZAFERİ KOREOGRAFİSİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Başakşehirli taraftarlar, Beşiktaş karşılaşması öncesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini anarak koreografi yaptı.
Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşması öncesinde Fatih Terim Stadında yapılan koreografiyle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitleri unutulmadı.
Medipol Başakşehir ile Beşiktaş mücadelesi öncesinde Fatih Terim Stadı'nda 18 Mart için koreografi düzenlendi. Seyit Onbaşı'nın yer aldığı koreografide '18 Mart 1915'te olduğu gibi bugün de çok olanlar değil inananlar kazanacak' ibaresi yer alırken, Afrin'de kurtarılan bir köyde Türk Bayrağı dalgalandıran Türk Askeri de dikkatlerden kaçmadı.
SAHAYA ÇOCUKLAR ÇIKTI
Futbolcular seremoniye 'Çanakkale geçilmez, bu millet asla yenilmez' pankartıyla çıkarken, seremonide futbolcu ve hakemlerle birlikte çıkan çocuklar, Çanakkale Savaşı'nda Türk birliklerinin giydiği üniformalarla sahada yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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