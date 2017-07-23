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Çanakkale'de Deprem, Halkı Sokağa Döktü

ÇANAKKALE'DE DEPREM, HALKI SOKAĞA DÖKTÜ

Çanakkale'de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Çan ilçesi olduğu belirlendi.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 10:20
Puan Ver : Çanakkale'de Deprem, Halkı Sokağa Döktü(10/10)6

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssü Çanakkale'nin Çan ilçesinde belirlediği 4 şiddetindeki deprem, saat 01:10 sıralarında meydana geldi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlçe merkezi ve merkezde hissedilen depremde can ve mal kaybı olmadığı belirlendi. Deprem sarsıntısıyla sokaklara inen vatandaşlar, bir süre sonra evlerine döndü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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