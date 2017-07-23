ÇANAKKALE'DE DEPREM, HALKI SOKAĞA DÖKTÜ
Çanakkale'de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Çan ilçesi olduğu belirlendi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssü Çanakkale'nin Çan ilçesinde belirlediği 4 şiddetindeki deprem, saat 01:10 sıralarında meydana geldi.
CAN VE MAL KAYBI YOK
Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlçe merkezi ve merkezde hissedilen depremde can ve mal kaybı olmadığı belirlendi. Deprem sarsıntısıyla sokaklara inen vatandaşlar, bir süre sonra evlerine döndü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Deprem Uzmanı Uyardı: Marmara Denizi'nde Aşırı Isınma Büyük Depremin Habercisi Olabilir
- Depremde Öldü Sanılan Balıkçı, En Güvendiği Limana Sığınmış!
- Selahattin Demirtaş, Necmettin Öğretmeni Katleden Pkk'lıları Lanetledi
- Darbenin Yıl Dönümü İlklere Sahhe Oldu! Namaza Duran Cemaat Hep Bir Ağızdan İstiklal Marşı Okudu
- Trafikte Fenalaşan Sürücünün İmdadına Belediye Başkanı Yetişti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mescid-İ Aksa İçin Acil Toplantıya Çağırıldı
- Fransa'da Cami Kapısına Domuz Kafası Asıldı
- Abd Savunma Bakanlığı Pentagon İtiraf Etti: Abd'nin İmparatorluğu Çöküyor
- İngiltere'nin Gündemi Bu! Kraliçe'ye 'dokundu' Yer Yerinden Oynadı
- Aldatıldığını Düşünen Kadın, Eşinin Cinsel Organını Bıçakla Parçaladı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar