ÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki 4,6 büyüklüğündeki deprem saat 01.38'de kaydedildi.
Sarsıntının 5,17 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
İKİNCİ DEPREM
Çanakkale'de, 01.38'deki 4,6 şiddetindeki depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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