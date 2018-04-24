ÇANAKKALE'DE SUYUN ALTINDA EN UZUN YAŞAMA REKORU KIRILDI, ÇILGIN TÜRK REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ
'En uzun süre soğuk denizde yaşama' rekoru Çanakkale'de kırıldı. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek su altı sporcusu olan 'Akvaryum Adam' Cem Karabay, rekorun sahibi oldu.
Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek su altı sporcusu olan 'Akvaryum Adam' Cem Karabay, 'en uzun süre soğuk denizde yaşama' rekorunu Çanakkale'de kırdı.
15 SAAT 10 DAKİKA SUDA KALDI
Gökçeada ilçesinde, dünyada Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan unvanına sahip Cem Karabay, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yıl dönümünde, Norveçli sporcu Nils-Roar Selnes'e ait olan 15 saat 10 dakikalık En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama rekorunu kırmayı başardı.
23 SAATE ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞACAK
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda saat 12.00'de rekor için suya giren Karabay, 24 Nisan 03.10'de rekorun yeni sahibi oldu. 'Akvaryum Adam' olarak bilinen Karabay rekoru kırmasının ardından şimdi de 23 saat 4 dakikaya çekmek için mücadele edecek.
Kaynak: haberinburada
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