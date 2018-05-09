CANAN KARATAY DÜNYANIN EN SAĞLIKLI YEMEĞİNİ AÇIKLADI
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ı ziyaret eden ünlü doktor Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı.Karatay, Işkın bitkisine övgü yağdırarak "Üzerine yumurta gelince dünyanın en sağlıklı yemeğidir." dedi.
İç Hastalıklar ve Kardiyoloji Uzmanı, Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı ziyaret sırasında önemli açıklamalar yaptı. İnsan vücudu için en sağlıklı yemeği açıklayan Karatay, az bilinen bu yöresel yemeğin birçok önemli faydası olduğunu belirtti.
IŞKIN'IN FAYDALARINI ANLATTI
Yöresel bir yemek olarak tüketilen ışkının faydalarından bahseden Prof. Dr. Canan Karatay, vatandaşlara sık sık ışkın tüketmesini tavsiye etti. Kameralar önünde ışkını bir muz gibi soyarak tüketen Karatay, az bilinen bu mucizevi yiyecek üzerine açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Canan Karatay ışkın yemeği hakkında şu açıklamalarda bulundu:
"ÇOK BESLEYİCİ BİR BİTKİ"
"Üzerine yumurta gelince dünyanın en sağlıklı yemeğidir. Bir kere antioksidan, vitamin, C vitamini dolu" Işkının kalp dostu bir yemek olduğundan bahseden Karatay, ışkının sadece kalp dostu bir yiyecek değil aynı zamanda karaciğer, tiroit ve beyin üzerinde de etkileri olan bir yiyecek olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: haberinburada
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