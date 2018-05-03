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Canan Karatay, Ramazan Ayında Tuzlu Su İçin Dedi

CANAN KARATAY, RAMAZAN AYINDA TUZLU SU İÇİN DEDİ

Ramazan ayına sayılı günler kala Prof. Dr. Canan Karatay oruç tutacak kişiler için "Ramazan'da 12-18 saat oruç tutuluyor. Su tek başına değil. Tuzla su birlikte vücuda girmeli" diyerek şaşkınlık yarattı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 14:50
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Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayı için uyarılarda bulundu. Karatay Ramazan ayı için şimdiden insanların vücutlarını hazırlaması gerektiğini belirterek, tuzlu su içilmesi tavsiyesinde bulundu.

"TUZLU SU VÜCUDA GİRMELİ"

Tekirdağ'da düzenlenen Yerel Tohum Şenliği için Tekirdağ'a gelen Profesör Doktor Canan Karatay, şimdiden Ramazan için vücudun hazırlanması gerektiğini belirtti. Karatay, "Ramazan'a şimdiden hazırlamamız lazım. Hep onu söylüyorum; önceden hazırlamamız lazım. En önemlisi susuz kalmamak. Ramazan'da 12-18 saat oruç tutuluyor. Susuzluk aslında en büyük sıkıntı. Çünkü akşama doğru başlayan baş ağrısının sebebi susuzluktur. Fakat daha önceden vücudumuz iyi biri şekilde sulandırılırsa, su tek başına değil. Tuzla su birlikte vücuda girmeli. Vücudumuzun yüzde 60'ı sudur bu fakat bu sadece su değil. Tuzlu su, kaya tuzu ile birlikte. Bol kaya tuzu yemeklere koyulabilir. Şimdiden kaya tuzlu ayran içilebilir. Tabii ki su içilirse vücut hazırlanır. Dinçleşir, gençleşirsiniz" dedi.

"GAZLI İÇECEKTEN UZAK DURUN"

Oruç tutarken sağlıklı bir sahur yapmanın önemine de değinen Karatay, "Sağlıklı olan zaten iki günde iki öğün yemektir. Ramazan'da da sahurda da çok güzel bir şekilde Karatay kahvaltısı yapılabilir. Bol tereyağlı, bol zeytinyağlı, zeytin ve bir de peynir çok önemli. Tabii köfte de yapılabilir. Bunlar bol bol yenilebilir. Şimdi Ramazan geliyor bunlar sabah kahvaltısında çok fazla yenilebilir. su içilebilir, süt içilebilir, çay içilebilir. Çay tabi ki şekersiz olacak ve lütfen gazlı, şekerli içeceklerden uzak duralım. Bunlar Ramazan boyunca herkesi susatır ve baş ağrısı yapar" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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