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Canan Karatay'dan Ezber Bozan Bir Çıkış Daha: Meyve Suyunun Alkolden Farkı Yok

CANAN KARATAY'DAN EZBER BOZAN BİR ÇIKIŞ DAHA: MEYVE SUYUNUN ALKOLDEN FARKI YOK

Her zaman yaptığı açıklamalarla ezber bozan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez meyve suyunun alkolden bir farkı olmadığını belirterek yine dikkatleri üzerine çekti.

Tarih : 25 Nisan 2018, 11:00
Puan Ver : Canan Karatay'dan Ezber Bozan Bir Çıkış Daha: Meyve Suyunun Alkolden Farkı Yok(7/10)3

Prof.Dr. Canan Karatay Gaziosmanpaşa'da düzenlenen bir seminerde yaptığı açıklamalar ile yine tüm dikkatleri üstüne çekti. Kanser etkisi yaratan ürünler hakkında açıklamalarda bulunan Karatay, meyve suyunun alkolden bir farkı olmadığını belirterek yine ezber bozdu.

ŞEKER HASTALARI BALDAN UZAK DURUN, KARACİĞERİ YAĞLANDIRIYOR

Bal sevenlere kötü haber! Balın içinde bol miktarda flukoz ve glukoz maddelerinin bulunduğunu dile getiren Prof.Dr. Canan Karatay, bu maddelerin karaciğeri yağlandırdığını ve şeker hastalarının baldan uzak kalması gerektiğini belirtti.

EKMEK VE ŞEKER KANSER ETKİSİ YARATIYOR

Ekmek ve şekerin zehir olduğunu her konuşmasında dile getiren Karatay, günlük iki dilim buğday ekmeği tüketmenin şekerden çok daha zararlı olduğunu sözlerine ekledi. Canan Karatay'ın açıklamalarına göre buğdayın insülin etkisi yarattığı ve bu durum da kansere davetiye çıkarttığı tespit edildi.

İŞLEM GÖRMEMİŞ ZEYTİNYAĞI VE TEREYAĞI KULLANIN

Doğal zeytinyağı ve tereyağı tüketilmesini öneren Prof.Dr. Canan Karatay, margarin içinde yer alan Omega 3 katkısının ise doğru olmadığını dile getirdi. Trans yağların inflamasyona neden olduğunu belirten Karatay, işlem görmemiş zeytinyağı ve tereyağı tüketimi ile inflamasyonun düşeceğini sözlerine ekledi.

"MEYVE SUYUNUN, ALKOLDEN FARKI YOK..."

Prof.Dr. Canan Karatay, C vitaminin yalnızca meyve sularında bulunmadığını bunun büyük bir yalan olduğunu dile getirdi. Meyve suyunun alkolden bir farkı olmadığını belirten Karatay, meyve suyu tüketiminin de karaciğeri yağlandırıcı etkisi olduğunu sözlerine ekledi. Prof.Dr. Canan Karatay; "Her gün 30-40 tane zeytin yiyin" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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