CANAN KARATAY'DAN HAMİLELERLE İLGİLİ OLAY YARATACAK ÖNERİ
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Karatay, "Hamilelere şeker yüklemesi yapmayın" önerisinde bulundu.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, evlerinde aniden fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şeker komasına girdiği belirlenip tedaviye alınan İdil Duru Gür (10), 7 gündür tutulduğu yoğun bakım ünitesinde dün yaşamını yitirmişti.
"HAMİLELERE ŞEKER YÜKLEMESİ YAPMAYIN"
CNN TÜRK yayınında Saynur Tezel'in konuğu olan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dan dikkat çekici bir uyarı geldi. Karatay, "hamilelere şeker yüklemesi yapmayın" uyarısında bulundu.
"ŞEKER YÜKLEMESİ YAPILDIĞI ZAMAN ÇOCUKLARDA PANKREAS GELİŞMİYOR"
Karatay, "Gebelik sırasında gebelik şekeri teşhisi yapılacak diye, Türkiye'de yaygın bir şekilde gebelere şeker yüklemesi yapılıyor. Bu da hem anne de hem de çocukta ileride şeker hastalığına neden oluyor. 6 aylık gebelikte şeker yüklemesi yapıldığı zaman çocuklarda pankreas gelişmiyor. Sağlık Bakanlığı'na, kadın doğumculara sesleniyorum: Artık gebelere şeker yüklemesi yapılmasın" dedi.
Kaynak: haberinburada
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