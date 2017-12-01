Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti

Canavar Sürücü Kamerada! 2 Kişiye Çarpıp Kaçtı

CANAVAR SÜRÜCÜ KAMERADA! 2 KİŞİYE ÇARPIP KAÇTI

Esenyurt'ta aracıyla geri manevra yaptığı esnada yolun karşısına geçen kadını ezen sürücü, kendisini durdurmaya çalışan vatandaşa da çarparak kaçtı.

Tarih : 01 Aralık 2017, 05:40
Puan Ver : Canavar Sürücü Kamerada! 2 Kişiye Çarpıp Kaçtı(7/10)3

Esenyurt'ta sokak ortasında aracıyla geri manevra yaptığı esnada yolun karşısına geçen kadını ezen sürücü, kendisini durdurmaya çalışan vatandaşa da çarparak kaçtı. Sürücünün çarptığı kadın hayatını kaybederken dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ÇARPTIĞINI KADININ ÖLDÜĞÜNÜ GÖRÜNCE ARACINA BİNİP GİTTİ

Kaza, dün akşam saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi 1993. Sokak üzerinde meydana geldi. Hızla sokağa giren bir araç, sokağın ortasında aniden durdu. Bir süre sonra geri manevra yapan sürücü, o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Süleybe Mutlu'ya (66) çarptı. Kazada, aracın altında kalan yaşlı kadın ezilerek hayatını kaybetti. Sürücü ise kadını ezdiğini fark edince tekrar aracına bindi.

CANAVAR SÜRÜCÜ KENDİSİNİ DURDURMAK İSTEYEN VATANDAŞA DA ÇARPTI

Kazanın ardından koşarak olay yerine gelen vatandaşlardan Erdoğan Koçoğlu, aracı durdurmak için önüne geçti. Ancak o esnada hızla gaza basan sürücü, Koçoğlu'na çarparak kaçtı. Aracın çarptığı adam kolundan hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin sokağı kapatarak inceleme yapmasının ardından kadının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, araç hızla gelerek sokak ortasında bir anda duruyor. O esnada geri manevra yapan sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarpıyor. Aracın altına giren kadını fark eden sürücü inerek aracın altına bakıyor. Tekrardan aracına binen sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada önüne bir vatandaş geliyor. Vatandaşa da çarpan sürücü hızla kaçıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Canavar  Sürücü  Kamerada  2  Kişiye  Çarpıp  Kaçtı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER