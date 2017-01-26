CANER ERKİN: AKIL SAĞLIĞINDAN YOKSUN...
Nafakasını ödemediği için Caner Erkin'e icra takibi başlatan Asena Erkin'e, yıldız futbolcudan çok sert yanıt geldi. İşte Asena-Caner geriliminde yaşananlar...
Beşiktaşlı milli futbolcu Caner Erkin'in 2 Ocak'ta oyuncu Şükran Ovalı ile evlenmesinden 3 gün sonra yoksulluk nafakasını ödemediği gerekçesiyle 120 bin liralık icra takibi başlatan eski eşi Asena Atalay, bu kez oğlunun giderleri için ikinci bir icra takibine gitti. Bunun üzerine açıklama yapan Caner Erkin çok sert ifadeler kullandı.
Kendi için 120 bin TL oğlu için de 451 bin TL icra takibi başlatan Asena Atalay, alacağını boşandığı aile mahkemesinin kararına dayandırdı.
12 maddelik ödemesini liste olarak sıralayan Asena Atalay'ın oğlu için talepleri arasında en yüksek miktar 89 bin 100 lira ile kira masrafı ve 60 bin lira ile eğitim gideri yer alıyor.
Beşiktaşlı milli futbolcu Caner Erkin ile Asena Atalay geçtiğimiz yıl 29 Ocak 2016 tarihinde İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.
Mahkeme Caner Erkin'in Asena Atalay'a ayda 10 bin TL yoksulluk nafakası ödemesine karar verdi. Asena Atalay'dan boşanmasından bir yıl sonra Caner Erkin ünlü manken Şükran Ovalı ile 2 Ocak'ta İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu.
Eski eşinin evlenmesinin ardından Asena Atalay ilk hamlesini Caner Erkin'i icraya vermekle yaptı.
Aile mahkemesinin verdiği karara rağmen Caner Erkin'in yoksulluk nafakasını ödemediğini ileri süren Asena Atalay, avukatı aracılığıyla 5 Ocak'ta İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu.
Atalay, 12 aylık yoksulluk nafakası olan 120 bin TL ve 5 bin TL işlemiş faizinin ödenmesi için Caner Erkin hakkında icra takibi başlattı.
12 MADDELİK ALACAK
Asena Atalay dün de oğlunun eğitim, sağlık, tatil giderlerini Caner Erkin'in karşılamadığı gerekçesiyle eski eşine 451 bin TL'lik ikinci bir icra takibi başlattı.
İstanbul İcra Müdürlüğü'nde yapılan icra takibine göre Atalay, Caner Erkin'den çocuğun bakıcı masraflarından, sağlık harcamalarına, yine çocuğun tatil masraflarından, müzik eğitimi giderlerine dek bir dizi harcamanın tahsilini faiziyle istedi.
Asena Atalay oğlunun giderleri için Caner Erkin'in şu giderleri ödemediğini ileri sürdü.
Sağlık harcamaları 12 bin TL, eğitim giderleri 60 bin TL, bakıcı masrafları 42 bin TL, ulaşım masrafları 36 bin TL, giyim masrafları 12 bin TL, gıda masrafları 36 bin TL, müzik eğitimi 24 bin TL, spor masrafları 15 bin TL, tatil masrafları (Kayak) 45 bin TL, barınma giderleri 32 bin 338 TL, barınma masrafı (Kira) 89 bin 100 TL, barınma masrafları (Aidat) 21 bin TL
CANER İTİRAZ ETMİŞTİ
Caner Erkin Asena Atalay'ın istediği 120 bin TL nafakayı ileri sürerek borcuna itiraz etmişti.
Ünlü futbolcu, avukatı aracılığıyla boşanma kararına aykırı olarak başlatılan icra takibinin ve karara aykırı düzenlemiş olan ödeme emrinin iptal edilmesi için İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne dava açmıştı.Caner Erkin'in şimdi dün başlatılan ikinci icra takibine karşı itiraz edip dava açması bekleniyor.
kaynak:habertürk
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