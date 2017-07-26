Caner Erkin'den 19 Ocak 2016 olaylı bir şekilde boşanan ve eski eşinin Şükran Ovalı ile evlenmesinin ardından Caner Erkin'i dava yağmuruna tutan Asena Atalay,Türkbükü'nde gittiği mekanda Alican tatar isimli iş adamıyla yakınlaştı. İş adamının bardağından alkol içerek dans eden Atalay, mekan çıkışında yüzündeki gülümse ile resmen 'mutluyum' dedi.

İŞ ADAMININ BARDAĞINDAN İÇKİ İÇTİ

Takvim'in haberine göre, Tatar'la sabahın ilk ışıklarına kadar dans eden Atalay, bir ara genç iş adamının bardağından içkisini dahi yudumladı. Alican Tatar'la samimi bir şekilde eğlenen Asena Atalay, mekandan da iş adamıyla ayrıldı. Mekan çıkışı yan yana yürüyen ikiliye, arkadaşları da eşlik etti. Atalay, bir ara sokak çalgıcılarının şarkılarına dahi eşlik etti.

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇIYOR

Asena Atalay ile Alican Tatar, daha sonra soluğu Bodrum Mantı'da aldı. Eski eşine yaşattığı zor günler yüzünden manşetlerden düşmeyen Atalay'ın iş adamıyla eğlenmesi ise "Havada aşk kokusu var" dedirtti.

CANER RAHATLAYACAK

Asena Atalay'ın iş adamı Alican Tatar'la yakınlaşması, "Caner, rahat bir nefes alır" yorumları yaptırdı. Atalay, Şükran Ovalı ile evlenen eski eşine dava üzerine dava açıp Caner'in sıkıntılı günler yaşamasına neden olmuştu.

Kaynak: haberinburada