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caner toygar ve berke evlendi

CANER TOYGAR VE BERKE EVLENDİ

14 yıl önce 'Gelinim Olur Musun' programıyla tanınan Caner Toygar, Esra Erol'un sunduğu izdivaç programında tanıştığı Berke ile dünya evine girdi.

Tarih : 01 Nisan 2017, 12:53
Puan Ver : Caner Toygar Ve Berke Evlendi(6/10)6


Bir süredir izdivaç programında taliplerini arayan Caner Toygar, Kabe ziyaretine gitmiş ve orada rüyaya yattığını kendisinin Berke ile evlendiğini görmüş, gördüğü rüyanın ardından gelin adayı ile evlenmeye karar vermişti.



Bir süredir nişanlı olan çift için 29 Mart Perşembe günü canlı yayında kına gecesi yapıldı. Caner-Berke çifti, dün canlı yayında yapılan düğünle evlendi.

 

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Gözyaşlarını tutamayan Caner, "Çok zor günler geçirdim. Ekmek alacak paramın olmadığı zamanları hatırladım. Ancak sonunda aradığım mutluluğu buldum" dedi.



Balayına gitmeyeceklerini açıklayan ikili, nisan ayında Umre'ye gitmeyi planladıklarını söyledi.



Duygusal anların yaşandığı nikahta, Caner'e en güzel sürprizi annesi yaptı. Araları iyi olmayan anne-oğul, nikah vasıtasıyla buzları eritti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Caner  Toygar  Ve  Berke  Evlendi    haber

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