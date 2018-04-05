CANİ ANNE, BEBEĞİNİN KATİLİ İLE HASTANEDE İLİŞKİYE GİRERKEN BASILDI
İngiltere'de sevgilisine emanet ettiği 5 aylık bebeği ağır yaralı olarak yoğun bakımda olan kadın, doktorların bebeğin ölüm haberini vermek için kendisini aradığı sırada hastanede aynı adamla ilişkiye girerken yakalandı.
İngiltere'de Catherine Davidson isimli anne, doktorların kendisine kızının hayata geri dönme ihtimali olmadığı için fişini çekmeye hazırlandıklarını söylemeye çalıştığı sırada kızının bu hale gelmesinden sorumlu sevgilisi ile hastanede ilişkiye girdi. Kızını sallayarak öldüren 38 yaşındaki eski asker Gordon Mckay ile hiçbir şey yokmuş gibi beraber olan kadının kan donduran hikayesi ortaya çıkar çıkmaz ülkede büyük tepki çekti.
ÇOCUĞU SEVGİLİSİNE EMANET ETMİŞTİ
Anne Davidson, iki çocuğunu babaannelerine götürmek için bebeğini Mckay'a emanet edip evden çıktı. Bir süre sonra Mckay, kadına kızının çok kötü olduğunu söyleyip eve gelmesini istedi.
KIZI CAN ÇEKİŞİRKEN İLİŞKİYE GİRDİ
Sağlık ekipleri çocuğunu hastaneye kaldırdıkları sırada adam kadına, banyoya gittiğini geri döndüğünde ise kızı hareketsiz bulduğunu söyledi. Polis adamı çapraz sorguya alınca adam kızı havaya kaldırıp sertçe salladığını ve fırlattığını itiraf etti. Doktorlar, anneye kızının artık yaşamayacağını için yaşam destek makinesinin fişinin çekilmesi gerektiğini söylemeye çalıştıkları sırada, anne ve Mckay'i bir odada ilişkiye girerken yakaladı.
Talihsiz bebeğin çarpmaya bağlı ağır beyin hasarı sebebiyle beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bitlis'te Terör Operasyonu! Eyp Yapımında Kullanılan 1 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi
- Youtube Merkezine Silahlı Saldırı Gerçekleştiren Kadının Ailesi Polisi Uyarmış: Youtube'a Gidecek
- Rusya'dan Ajan Krizinde Yeni Hamle! Bm'yi Toplantıya Çağırdı
- Tunceli Kırsalında Teröristlerde Çatışma Çıktı: 2 Uzman Çavuş Yaralandı
- Fetö'cü Asker Şarkıcı Hadise'nin Tanık Olarak Dinlenmesini Talep Etti
EKONOMİ HABERLERİ
- Turkcell: Çok Yakında Milli Yapay Zeka Geliyor
- Trump: Çin İle Savaşta Değiliz, Abd'yi Temsil Eden Aptallar Yıllar Önce Bu Savaşı Kaybetti
- Türkiye İle Ukrayna Yeni Uçuşlar İçin Anlaştı
- Savaş Resmen Başladı! Çin Ambargolu Ürün Listesini Yayınladı
- Emlakçıya Yeni Düzenleme! Artık Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu Geliyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çinli Baba 24 Yıl Önce Kaybettiği Kızına Kavuştu, Buluşmaları Olay Oldu
- Güney Afrika'nın Annesi, Winnie Mandela Hayatını Kaybetti
- Kaza Yapan Araçtaki Filler Otoyolu Kapattı
- Erdoğan'a Hakaret Eden Savaş Çığırtkanı Bakana Ülkesinden Sert Tepki!
- İsrail'den Vicdanın Sesine Ambargo! Utanıyorum Dedi İşten Atıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar