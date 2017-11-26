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Cani baba, kızını önce bıçakladı sonra çatıda boğarak öldürdü

CANİ BABA, KIZINI ÖNCE BIÇAKLADI SONRA ÇATIDA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Şanlıurfa'da 47 yaşındaki Hakkı Varlık, 20 yaşındaki kızı Belkıs Varlık'ı bıçaklayıp kaçtığı apartmanın çatısında eşarpla boğarak öldürdü.

Tarih : 26 Kasım 2017, 16:00
Puan Ver : Cani Baba, Kızını Önce Bıçakladı Sonra Çatıda Boğarak Öldürdü(8/10)4

Şanlıurfa'da 47 yaşındaki Hakkı Varlık, 20 yaşındaki kızı Belkıs Varlık'ı bıçaklayıp, kaçtığı apartmanın çatısında eşarpla boğarak öldürdü. Cinayetin ardından polisi arayan Varlık, 'Kızımı öldürdüm. Gelin, beni alın' diye ihbarda bulundu.

ÖNCE BIÇAKLADI SONRA EŞARPLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, gece saatlerinde Korukent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan kızı Belkıs'ı sokakta bulup, eve getiren Hakkı Varlık, 2 oğlundan, rahatsızlanan annelerini hastaneye götürmelerini istedi. Hakkı Varlık, evde başbaşa kaldığı, sık sık evden kaçan kızı Belkıs ile konuşmak istedi. Bu sırada baba kız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hakkı Varlık, mutfaktan aldığı bıçakla kızını yaraladı. Belkıs Varlık, yaralı halde apartmanın çatısına kaçtı. Hakkı Varlık, peşinden gittiği kızı Belkıs'ı çatıda eşarpla boğarak öldürdü.

"KIZIMI ÖLDÜRDÜM GELİN BENİ ALIN"

Cinayetin ardından eve inip, 155 Polis imdat Hattı'nı arayan Hakkı Varlık, 'Kızımı öldürdüm. Gelin, beni alın' diye ihbarda bulundu. Eve gelen polis ekipleri, çatıda Belkıs Varlık'ın cesediyle karşılaştı. Hakkı Varlık gözaltına alınırken, kızı Belkıs'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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