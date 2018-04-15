CANİ EVLAT, İŞİTME ENGELLİ ANNE VE BABASINI POMPALI TÜFEKLE KATLETTİ
Kırıkkale'de psikolojik sorunlarından dolayı tedavi gören saldırgan, işitme engelli anne ve babasını pompalı tüfekle öldürdü.
Kırıkkale Güzeltepe Mahallesi 566. Sokak'taki bir apartmanın 2. katında ailesiyle oturan Akın K'nin (25), ikisi de işitme engelli babası Feti Metin K. ve annesi Recebiye K'ye evde bulunan pompalı tüfekle ateş ettiği öne sürüldü.
ANNE-BABA HAYATINI KAYBETTİ
Komşularının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, anne ve babanın hayatını kaybettiğini belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Akın K, olayda kullandığı silahla gözaltına aldı. Haber alarak eve gelen aile yakınları gözyaşı döktü.
Kaynak: haberinburada
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