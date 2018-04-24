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Cani Koca, Adliye Çıkışında Eşini Bıçakladı
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cani koca, adliye çıkışında eşini bıçakladı

CANİ KOCA, ADLİYE ÇIKIŞINDA EŞİNİ BIÇAKLADI

Adıyaman'da cani koca, adliye çıkışında tartıştığı dini nikahlı karısını bıçakladı.

Tarih : 24 Nisan 2018, 17:10
Puan Ver : Cani Koca, Adliye Çıkışında Eşini Bıçakladı(5/10)2


Adıyaman merkez Atatürk Caddesi Belediye önünde meydana gelen olayda A.A. ile dini nikahlı karısı M.K. adliyeden çıktıktan sonra tartışmaya başladı. A.A. yanındaki bıçağı çıkartarak, eşini kalçasından bıçakladı.



SAĞLIK DURUMU İYİ



Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadını Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



GÖZALTINA ALINDI



Polis ekipleri olayın şüphelisi A.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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