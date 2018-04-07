Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde bir kişi, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü.

Marmara Ereğlisi Yeni Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan Hayati Belli, eşi Güzel Belli ve eşinin ilk evliliğinden olan çocukları Arda Edirne (6) ile Erdinç Edirne'yi (8) sert bir cisimle vurarak öldürdü.

CESETLERLE KARŞILAŞTILAR

Evden bağırış seslerini duyan komşuları, Jandarmaya haber verdi. Eve gelen Jandarma ekipleri, cesetlerle karşılaştı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Hayati Belli, 17 yaşındaki kızını da yanına alarak kayıplara karıştı. Jandarmanın incelemesi sürüyor.

Kaynak: haberinburada