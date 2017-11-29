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Cani Koca, Fotoğrafına Gelen Her Beğeni İçin Eşine Bir Yumruk Attı

CANİ KOCA, FOTOĞRAFINA GELEN HER BEĞENİ İÇİN EŞİNE BİR YUMRUK ATTI

Uruguay'da yaşanan olayda cani koca, eşinin Facebook'tan aldığı her "like" karşılığında ona bir yumruk atarak kadını tanınmayacak hale getirdi. Talihsiz kadın bir dizi ameliyat geçirirken, adam tutuklandı.

Tarih : 29 Kasım 2017, 17:30
Puan Ver : Cani Koca, Fotoğrafına Gelen Her Beğeni İçin Eşine Bir Yumruk Attı(6/10)2

Adolfina Camelli Ortigoza isimli adamın eşine yaptıkları, ülkesini ayağa kaldırdı. Cani koca kıskançlık krizine girip, sosyal medyadan gelen her beğeni için karısına bir yumruk attı.

BAŞINDAN BERİ ŞİDDET UYGULUYORDU

Uruguay'da yaşayan 32 yaşındaki adam, Adolfina Camelli Ortigoza isimli, kendisinden 11 yaş küçük eşini ilişklerinin başından beri kıskanıyordu. Genç kadına zaman zaman şiddet uygulayan adam, kadının şikayetine rağmen herhangi bir işlem görmemişti.

HER BEĞENİ İÇİN BİR YUMRUK ATTI

Kadının Facebook'a yüklediği fotoğrafına tepki gösteren adam, eşini odaya kapattı ve bilgisayarın başına geçti. Gelen her beğeni içinse kadına bir yumruk atmaya başladı. 21 yaşındaki kadının uğradığı kötü muamale öyle boyutlara uğradı ki yüzünde ciddi bir şekil bozukluğu oluştu ve bu sebeple bir dizi estetik ameliyata alındı.

ÇIĞLIK ATMASIN DİYE AĞZINA HAVLU KOYMUŞ

Kadının avukatı, eşinin Adolfina'nın sosyal medya hesaplarını tek tek kontrol ederek, beğeni aldığı her arkadaşıyla ilişkisi olmakla suçladığını ve gelen her beğeni için onu acımasızca dövdüğünü söyledi. Ayrıca kadının dişlerini kaybetmediği çünkü cani adamın eşini döverken çığlık atamaması için ağzının içine havlu koyduğunu ifade etti.

ÖLDÜ SANMIŞ

Kadının dudakları ve burnundan operasyon geçirdiği, kocasının son dayaktan sonra eşinin öldüğünü zannettiği ifade edildi. Adamın babasının da oğlundan şikayetçi olduğu ve tutuklanan kocanın 30 yıl hapis cezası ile yargılanacağı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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