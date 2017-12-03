Bursa'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen koca, kına gecesinin sabahında karısını bıçaklayarak öldürdü.

DÜĞÜN SABAH KARISINI ÖLDÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da okul arkadaşı Güllü Y.İle M.Yaralarında başlayan duygusal bağı resmi nikah ile sonuçlandıran genç çift, düğün hazırlıklarına başlamıştı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.Y kendi kına gecelerinin sabahında eşi Güllü Y.'yi evlerinin mutfağında ekmek bıçağı ile öldürdü. Güllü Y.'nin 8 yerinden bıçaklandığı öğrenildi. Cinayet şüphelisi M.Y bir tarlada polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

8 YERİNDEN BIÇAKLADI

Yaklaşık 4 ay önce Güllü Y.'yi ailesinden isteyen M.Y'ye kız verilmeyince genç çift kaçtı. Geçtiğimiz günlerde aralarında resmi nikah da kıyan çift düğün hazırlıklarına başlamıştı. Dün gece Yıldırım İlçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak numara 5'te kına gecesi yapıldı. Kına gecesinin sabahında koca M.Y eşi Güllü Y'yi 8 yerinden ekmek bıçağı ile mutfakta bıçaklayarak öldürdü.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: haberinburada