CANİKLİ'DEN AFRİN'E OPERASYON SİNYALİ: KİM BİLİR BELKİ YARIN, BELKİ YARINDAN DA YAKIN!
Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin İdlib kentinde çatışmasızlık bölgesinde kontrolü sağlarken, PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kontrolündeki Afrin'e operasyon hazırlıkları yapıyor.
"KİM BİLİR BELKİ YARIN BELKİ YARINDAN DA YAKIN"
Afrin'e yapılacak olası bir operasyonla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, operasyon sinyalini verdi: Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.
AFRİN'DE TERÖRİSTLER İHA'NIN KISKACINDA
Geçen sene Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'nin El-Bab kentinde terör örgütü DEAŞ'ı bölgeden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin kontrolündeki Afrin'e operasyon hazırlıkları yapıyor.
Sınır hattında hareketliliği süren TSK, İdlib'de güvenliği sağlarken, Afrin'i de İHA'lar ile çembere almış durumda. Havadan istihbarat toplayan İHA'lar YPG'li teröristlerin her hareketini takip ediyor.
Kaynak: haberinburada
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