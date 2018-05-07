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Caniler, Engelli Kadını Dövüp Kafasını Ve 2 Bacağını Kırdı!
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CANİLER, ENGELLİ KADINI DÖVÜP KAFASINI VE 2 BACAĞINI KIRDI!


Caniler, engelli kadını dövüp kafasını ve 2 bacağını kırdı!
Tarih : 07 Mayıs 2018, 15:40
Puan Ver : Caniler, Engelli Kadını Dövüp Kafasını Ve 2 Bacağını Kırdı!(5/10)1

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan bedensel engelli 42 yaşındaki kadın, tartıştığı komşusu ile 2 yakını tarafından dövülüp, tekerlekli sandalyesinden yere itildi. Bacakları kırılan ve başını yere çarptığı belirlenen kadının şikayeti üzerine jandarma tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen komşusu ve 2 yakını, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KOMŞUSU OT VE ÇÖPLERİ ENGELLİ KADININ EVİNİN ÖNÜNE ATTI

Olay, 5 Mayıs Cumartesi günü öğle saatlerinde, Köyceğiz'e bağlı kırsal Sazak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakini A.K., iddiaya göre, temizlediği tarlasındaki ot ve çöpleri aralarında husumet bulunduğu belirtilen bedensel engelli Meliye Arslan'ın evinin önüne bıraktı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

ENGELLİ KADIN 3 KOMŞUSU TARAFINDAN DÖVÜLÜP YERE ATILDI

Tartışma, A.K.'nin ağabeyi K.K. ile yengesi Ü.K.'nin de katılmasıyla büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada Arslan, A.K. ve yakınları tarafından dövüldü. Tekerlekli sandalyesinden düşen Arslan, başını yere çarpıp, bayıldı. Düşerken, ayakları akülü tekerlekli sandalyesine takılan Arslan'ın her iki bacağında da kırıklar meydana geldi.

BAŞINI ZEMİNE ÇARPAN ENGELLİ KADININ İKİ BACAĞI KIRILDI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Yaralı Arslan, sağlık görevlilerince ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Arslan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Arslan'ın kırılan iki bacağı da alçıya alındı.

YAKALANAN 3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından Meliye Arslan, kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü A.K., K.K. ve Ü.K.'den şikayetçi oldu. Jandarma, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"MUHTARA İLETTİM, İLGİLENMEDİ"

Birlikte yaşadığı amcasının ölümünden sonra hayatta kimsesinin kalmadığını anlatan Meliye Arslan, "A.K. ve yakınları ile daha önce de sorun yaşamıştık. Konuyu muhtara ilettim; ancak ilgilenmedi. Olay günü de tarlasından topladığı ot ve çöpleri evimin önüne atınca kendisini uyardım. Yakınları ile üzerime yürüdüler. Ü.K., beni akülü tekerlekli sandalyemden itti. İki bacağımda kırık var. Şu an için vücudumdaki ödem nedeniyle ameliyat olamıyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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