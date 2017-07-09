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CANİLER HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ: BEBEĞİ BOĞDUK SONRA ANNEYE TECAVÜZ ETTİK


Caniler her şeyi itiraf etti: Bebeği boğduk sonra anneye tecavüz ettik
Tarih : 09 Temmuz 2017, 18:00
Puan Ver : Caniler Her Şeyi İtiraf Etti: Bebeği Boğduk Sonra Anneye Tecavüz Ettik(5/10)1

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile olan Emanu El Rahmun'a (20) tecavüz ederek öldüren, 10 aylık oğlu Halaf Al Rahmun'u boğan Cemal Bay ve Birol Karacal, işledikleri vahşeti itiraf etti. İki saldırgan aynı fabrikada çalıştıkları Suriyeli Halid Al Rahmun'u cezalandırmak için gece balkondan eve girdiklerini söyledi. 10 aylık Halaf'ı bezle boğarak öldüren saldırganlar, bebeği ve kadını ormanlık alana götürdü. Baygın haldeyken tecavüz ettikleri kadını başına odunla vurarak öldürdü. Kadını ve bebeği çalıların altında gizleyen saldırganlar, baba Halid'i öldürme planından, havanın aydınlanması üzerine vazgeçtiklerini anlattı.

"KAVGADAN SONRA TECAVÜZ PLANI YAPTI"

Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınan Cemal Bay, şunları anlattı:

"Bayanın eşiyle aynı fabrikada çalışıyorduk. Kendisiyle aram soğuktu ancak Birol'un onunla arası iyi değildi. Aralarında üç gün önce dövüşmeye varan bir husumet olmuştu. Bunun üzerine Birol bana Halit'in eşine tecavüz ederek öldürelim diye bana geldi. Ben de kabul ettim.

"EVE BALKONDAN GİRDİK"

İkimiz Halit'in evine yürüyerek gittik. Halit'in evde olmadığı bir zamanı gözeterek, balkondan birlikte girdik. Kadın yer yatağında yatıyordu. Yanında bebek vardı. Bayanın üzerine önce Birol atladı. Bayan kendisini savununca Birol ensesine vurmaya başladı. Ben de yumrukla vurdum. Birol on aylık çocuğun boğazını bezle sararak, yer yatağında sıkarak boğdu. Bebekten ses gelmeye başlayınca ben de boğazını bezle sıkarak boğdum.

Kadını ve çocuğu evden alıp arabaya koyduk. Ormanlık alana gittik. Birol ve ben kadına tecavüz ettik. Kadını ve çocuğu başka bir ormanlık alana götürdük. Kadının kafasına Birol ile odunla vurarak öldürdük. On aylık çocuk yanımızda ve ölü idi. İkisini ormandaki ağaç ve çalı parçalarıyla kaparak gizledik.

"KOCASINI DA ÖLDÜRECEKTİK"

Gizledikten sonra Birol'un babasının evine gittik. Evin önündeki küreği aldı. Tekrar olay yerine giderek, çukur kazmaya çalıştık. Fakat zemin sert olduğu için kazamadık. Tekrar ağaç ve yaprak dallarıyla gizledik. Kaynarca'ya gelince Halit'in evine gittik. Birol'un yanında kurusıkı tabanca vardı. Halit'in eve gelmesini bekleyip öldürme niyetimiz vardı. Herhangi bir delil ve iz bırakmamak istiyorduk. Kabul edemedim, eve bırakmasını söyledim."

"ÇOCUĞU CEMAL BOĞDU BEN YARDIM ETTİM"

Diğer cani Birol Karacal ise sunları söyledi:

"Bayanın eşiyle iş yerindeki meselelerden ötürü aramızda tartışma çıkmıştı. Bunun üzerine Cemal ile plan yaptık. On aylık çocuğu Cemal boğdu, kadını bayılttı. Ben yardım ettim. Daha sonra kadını Cemal'in sırtına verdim. Ben de çocuğu aldım ve bana ait arabayla ormanlık alana gittik. Ormanda ben ve Cemal kadına tecavüz ettik. Tecavüzden sonra odunla Cemal vurdu. Ben vurmaya kıyamadım. Kadını öldürdükten sonra üstünü çalı çubukla saklayarak, araçla ayrıldık. Kocasını öldürme kararı aldık ancak hava aydınlanmaya başlayınca bu işten vazgeçtik. Benim niyetim, iş yerinde Halit'le geçinemediğim için kadına tecavüz etmekti. Ancak Cemal ile birlikte olayın gelişimiyle öldürmeyi de kararlaştırdık."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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