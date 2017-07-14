CANİLİĞİN BU KADARI! POŞET İÇERİSİNDEN ÖLÜ KÖPEK YAVRULARI ÇIKTI
Edirne'de, ceset ihbarı üzerine su kanalına gelen jandarma siyah poşetin içinde, 4'ü yavru 5 köpeğin ölüsüyle karşılaştı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, tarla kenarındaki sulama kanalından kötü kokuların gelmesi nedeniyle gördüğü siyah poşetin içinde, insan cesedi olduğunu sanan Ramazan Çimen'in ihabrı üzerine olay yerine gelen jandarma, poşet içerisinde 4'ü yavru 5 köpeğin ölüsüyle karşılaştı.
SİYAH POŞET FARK ETTİ
Edirne'nin Keşan ilçesinde ayçiçeği ekili tarlasını sulamak üzere Menzil Çayırlığı mevkiine giden Recep Çimen, tarla kenarındaki sulama kanalından etrafa kötü kokular yayan ve bir bölümü açılmış siyah poşet fark etti.
İNSAN CESEDİ OLMASINDAN ŞÜPHELENDİ
İçerisinde insan cesedi olduğundan şüphelenen Çimen, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Keşan Belediyesine ait kepçenin de yardımıyla sazlık alanı temizleyerek su kanalı içerisindeki poşeti, sudan çıkarttı.
KEPÇE YARDIMIYLA KAZILAN TOPRAĞA GÖMÜLDÜLER
Poşeti açan ekipler, 4'ü yavru 5 köpeğin ölüsüyle karşılaştı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından köpekler, kepçe yardımıyla kazılan toprağa gömüldü.Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Yönetimi Wesley Sneijder İle Yolları Ayırma Kararı Aldı
- Puyol, Gösteri Maçında Rakibinin Ayağını Kırıyordu
- Loic Remy'nin Menajeri, Fenerbahçe İle Görüşmek İçin İstanbul'a Geldi
- Gs, Semih'in 2 Milyon Euro Karşılığında Sparta Prag'a Gittiğini Duyurdu
- Dünyanın Beklediği Boks Maçında Mayweather, Rakibinin Üzerine Para Yağdırdı
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'a Elini Veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kolunu Kaptırdı
- Farklı Türde Hayvanı Emzirmesi İmkansız Olan Anne Aslan, Yavru Leopar Emzirdi
- Ukrayna'da 2 Deaş'lı Yakalandı! "Yere Yat" Emrine Uymayan Vuruldu
- İsrail Polisi Cuma Namazını Kıldırmayacak!
- Rus Titanı, Türkiye'de On Binlerce Kişiyi Dolandırıp Milyonları Kasasına Koydu
Bu Haberle İlgili Yorumlar