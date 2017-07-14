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Caniliğin bu kadarı! Poşet içerisinden ölü köpek yavruları çıktı

CANİLİĞİN BU KADARI! POŞET İÇERİSİNDEN ÖLÜ KÖPEK YAVRULARI ÇIKTI

Edirne'de, ceset ihbarı üzerine su kanalına gelen jandarma siyah poşetin içinde, 4'ü yavru 5 köpeğin ölüsüyle karşılaştı.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 18:30
Puan Ver : Caniliğin Bu Kadarı! Poşet İçerisinden Ölü Köpek Yavruları Çıktı(6/10)2

Edirne'nin Keşan ilçesinde, tarla kenarındaki sulama kanalından kötü kokuların gelmesi nedeniyle gördüğü siyah poşetin içinde, insan cesedi olduğunu sanan Ramazan Çimen'in ihabrı üzerine olay yerine gelen jandarma, poşet içerisinde 4'ü yavru 5 köpeğin ölüsüyle karşılaştı.

SİYAH POŞET FARK ETTİ

Edirne'nin Keşan ilçesinde ayçiçeği ekili tarlasını sulamak üzere Menzil Çayırlığı mevkiine giden Recep Çimen, tarla kenarındaki sulama kanalından etrafa kötü kokular yayan ve bir bölümü açılmış siyah poşet fark etti.

İNSAN CESEDİ OLMASINDAN ŞÜPHELENDİ

İçerisinde insan cesedi olduğundan şüphelenen Çimen, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Keşan Belediyesine ait kepçenin de yardımıyla sazlık alanı temizleyerek su kanalı içerisindeki poşeti, sudan çıkarttı.

KEPÇE YARDIMIYLA KAZILAN TOPRAĞA GÖMÜLDÜLER

Poşeti açan ekipler, 4'ü yavru 5 köpeğin ölüsüyle karşılaştı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından köpekler, kepçe yardımıyla kazılan toprağa gömüldü.Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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