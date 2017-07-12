CANINA KIYACAKTI! DALGINLIĞINI FIRSAT BİLEN POLİS HAYATINI KURTARDI
İzmir'de, sekiz katlı binanın çatısına çıkan, yanında bir bidon ile çakmak da bulunan Sebahattin A., 4.5 saat boyunca ikna edilemedi. Bir süre sonra S.A. etkisiz hale getirilip, aşağı indirildi.
İzmir'de, sekiz katlı bir binanın çatısına çıkan, yanında bir bidon ile çakmak da bulunan 37 yaşındaki Sebahattin A., 4.5 saat boyunca ikna edilemedi. Yanına yaklaşan polis memurunun, bir anlık dalgınlığından yararlanarak yakaladığı S.A. etkisiz hale getirilip, aşağı indirildi.
İŞSİZ OLDUĞUNU, TALEPLERİNE YANIT VERİLMEZSE KENDİSİNE ZARAR VERECEĞİNİ SÖYLEDİ
Olay saat 9.30 sıralarında Konak Meydanı yakınlarında Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki sekiz katlı bir binanın çatısına çıkan S.A., işsiz olduğunu, iş taleplerine olumlu yanıt verilmezse kendisine zarar vereceğini söyledi.
İTFAİYE EKİPLERİ BİNANIN ALTINA ÖNLEM AMAÇLI HAVA YASTIĞI AÇTI
Başbakanlık Ofisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin karşısındaki binanın önünden geçen yol, polis tarafından önlem amaçlı olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri de S.A.'nın kendini aşağıya bırakması ihtimaline karşı yere hava yastığı açtı.
4,5 SAAT BOYUNCA İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILDI
Polis ve itfaiye ekipleri 4.5 saat boyunca çatıda, güneşin altında, S.A.'yı ikna etmeye çalıştı. Saatler süren çabanın ardından bir polis, çok yaklaştığı S.A.'nin bir anlık dalgınlığından yararlarak, kollarından yakaladı.
İŞ BAŞVURULARI KABUL EDİLMEDİĞİ İÇİN ÇATIYA ÇIKMIŞ
İtfaiye ekipleri de içinde yanıcı madde bulunduğu sanılan bidonun üzerine her ihtimale karşı köpük sıktı. Çatıdan aşağı indirilerek polis merkezine götürülen S.A.'nın, belediyelere yaptığı iş başvuruları kabul edilmediği için çatıya çıktığını söylediği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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