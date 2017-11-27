CANLI BOMBA OLMAM İÇİN BENİ İĞNEYLE HİPNOTİZE ETTİLER DİYEN ŞÜPHELİ GAZİANTEP'İ KARIŞTIRDI
Gaziantep'te şehirlerarası bir yolcu minibüsünde "Canlı bomba olmam için bana iğne yaptılar, hipnoz ettiler. Bana yardım edin" diyen genç ortalığı karıştırdı.
Gaziantep'te şehirlerarası bir yolcu minibüsünde canlı bomba olduğunu söyleyerek yardım isteyen genç ortalığı karıştırdı. Yolcular, duran minibüsten kaçışırken yol uzun süre ulaşıma kapandı.
"CANLI BOMBA OLMAM İÇİN BENİ HİPNOTİZE ETTİLER"
Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a giden bir yolcu minibüsüne binen Ercüment Y., bir süre sonra "Canlı bomba olmam için bana iğne yaptılar, hipnoz ettiler. Bana yardım edin" diyerek yolculardan yardım istedi. Büyük panik yaşanan minibüs, yolcuların talebiyle İpekyolu Sani Konukoğlu Bulvarı Şehirgösteren Mahallesi'nde durduruldu. Yaşanan panik üzerine sırt çantasını açarak içerisine gösteren Ercüment Y., "Bakın içerisinde bomba yok" diyerek yolcuları sakinleştirmek istedi. Bu sırada yolcular şahsı ve çantayı aşağıya indirdi. Minibüsten aşağıya inen yolcular, araçtan ve şahıstan uzaklaşarak polisten yardım istedi.
ŞEHİRLERARASI YOL ULAŞIMA KAPATILDI
Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderilerek, yol ulaşıma kapatıldı. Çevrede geniş güvenlik tedbirleri alınırken, bölgeye sevk edilen bomba uzmanları, şahsı ve sırt çantasını yoldan uzaklaştırdı. Şahsın üzerinde ve çantada yapılan aramada bomba ya da benzeri patlayıcıya rastlanılmadı.
MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Ercüment Y.'yi gözaltına alan ekipler, çantadan çıkan dizüstü bilgisayara ise el koydu.
Öte yandan, Ercüment Y.'nin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu ortaya çıkarken, şahsın terör örgütleri ile bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İkisi Kardeş, 3 Kişi Kömür Çıkartılan Su Dolu Kuyuya Düştü
- Yalancı Bahar Bitti, Hava Hızla Soğuyor!
- Chp'ye Sızdırılan Kripto Fetö'cünün, Aylık 2 Bin 200 Lira Aldığı Ortaya Çıktı
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü: Pkk, Abd'yle Anlaşarak Deaş'lıların Kaçmasına İzin Verdi
- Zarrab'la İlgili Şüpheleri Arttıran Gelişme!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
- Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
- Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
- Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
- Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar