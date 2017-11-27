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Canlı Bomba Olmam İçin Beni İğneyle Hipnotize Ettiler Diyen Şüpheli Gaziantep'i Karıştırdı

CANLI BOMBA OLMAM İÇİN BENİ İĞNEYLE HİPNOTİZE ETTİLER DİYEN ŞÜPHELİ GAZİANTEP'İ KARIŞTIRDI

Gaziantep'te şehirlerarası bir yolcu minibüsünde "Canlı bomba olmam için bana iğne yaptılar, hipnoz ettiler. Bana yardım edin" diyen genç ortalığı karıştırdı.

Tarih : 27 Kasım 2017, 01:50
Puan Ver : Canlı Bomba Olmam İçin Beni İğneyle Hipnotize Ettiler Diyen Şüpheli Gaziantep'i Karıştırdı(9/10)5

Gaziantep'te şehirlerarası bir yolcu minibüsünde canlı bomba olduğunu söyleyerek yardım isteyen genç ortalığı karıştırdı. Yolcular, duran minibüsten kaçışırken yol uzun süre ulaşıma kapandı.

"CANLI BOMBA OLMAM İÇİN BENİ HİPNOTİZE ETTİLER"

Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a giden bir yolcu minibüsüne binen Ercüment Y., bir süre sonra "Canlı bomba olmam için bana iğne yaptılar, hipnoz ettiler. Bana yardım edin" diyerek yolculardan yardım istedi. Büyük panik yaşanan minibüs, yolcuların talebiyle İpekyolu Sani Konukoğlu Bulvarı Şehirgösteren Mahallesi'nde durduruldu. Yaşanan panik üzerine sırt çantasını açarak içerisine gösteren Ercüment Y., "Bakın içerisinde bomba yok" diyerek yolcuları sakinleştirmek istedi. Bu sırada yolcular şahsı ve çantayı aşağıya indirdi. Minibüsten aşağıya inen yolcular, araçtan ve şahıstan uzaklaşarak polisten yardım istedi.

ŞEHİRLERARASI YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderilerek, yol ulaşıma kapatıldı. Çevrede geniş güvenlik tedbirleri alınırken, bölgeye sevk edilen bomba uzmanları, şahsı ve sırt çantasını yoldan uzaklaştırdı. Şahsın üzerinde ve çantada yapılan aramada bomba ya da benzeri patlayıcıya rastlanılmadı.

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ercüment Y.'yi gözaltına alan ekipler, çantadan çıkan dizüstü bilgisayara ise el koydu.

Öte yandan, Ercüment Y.'nin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu ortaya çıkarken, şahsın terör örgütleri ile bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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