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canlı canlı toprağa gömülen bebeği son anda kurtardılar

CANLI CANLI TOPRAĞA GÖMÜLEN BEBEĞİ SON ANDA KURTARDILAR

Hindistan'da canlı canlı toprağa gömülen yeni doğmuş bebek, son anda kurtarıldı

Tarih : 29 Mart 2017, 10:33
Puan Ver : Canlı Canlı Toprağa Gömülen Bebeği Son Anda Kurtardılar(10/10)12


Hindistan'da canlı canlı toprağa gömülen yeni doğmuş bebek, çevredekilerin olayı fark etmesiyle ölümden son anda kurtarıldı. 4 ile 6 saat önce doğduğu tahmin edilen kız bebek acil olarak topluluk sağlık merkezinde tedavi altına alındı.



 



kaynak:habertürk








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