Canlı yayında AK Parti-MHP ittifakı tartışılırken, Ahmet Kaya tartışması yaşandı. Nihal Bengisu Karaca ile MHP'ye yakın gazeteci Metin Özkan arasında bir anda gerilim yükseldi.

Habertürk'te Senem Toluay Ilgaz'ın sunup yönettiği Gündem Özel programında, AK Parti ve MHP ittifakı tartışılırken canlı yayında konu bir anda Ahmet Kaya ve Nur Yerlitaş'a geldi. Stüdyoda sesler yükseldi, gerilim hat safhaya ulaştı.

NAGİHAN ALÇI'NIN SÖZLERİNE, GAZETECİ ÖZKAN TEPKİ GÖSTERDİ

Programda Nagihan Alçı, AK Parti ve MHP ittifakının, Kürt seçmen üzerindeki etkilerinin olumsuz olacağı yorumunda bulundu. Alçı'nın yorumuna MHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Metin Özkan sert tepki gösterdi. Özkan, "MHP ile yapılan ittifak Kürt seçmeni ürkütür." lafı çok yanlış ve kasıtlı bir laf bence." dedi.

NİHAL BENGİSU KARACA, AHMET KAYA'YI SORDU

Tartışmanın ilerleyen dakikalarında söz alan Nihal Bengisu Karaca ise Özkan'a "Ahmet Kaya'ya gıyabında Cumhurbaşkanlığı ödülü verildiğinde Devlet Bahçeli bu ödülün verilmesini eleştirmişti. Şimdi nerede?" sorusunu sordu.

TARTIŞMA ALEVLENDİ

Sorunun ardından tartışma bir anda Ahmet Kaya üzerinden dönmeye başladı. Ahmet Kaya üzerinden MHP'nin Kürt politikasının değerlendirilmesine tepki gösteren Özkan, "MHP'yi siz sadece Ahmet Kaya ismine indirgerseniz, MHP'nin Kürt vatandaşlarla ilgili politikasını görmezden gelirsiniz" dedi.

NUR YERLİTAŞ'I TARTIŞMAYA DAHİL ETTİ

Sözlerine devam eden Özkan, tartışmaya geçtiğimiz günlerde sosyal medyada şehitlerle ilgili söylediği sözlerle büyük tepki toplayan ünlü modacı Nur yerlitaş'ı da dahil etti.

Özkan sözlerine şöyle devam etti:

Şimdi Nur Yerlitaş diye de bir hanımefendi çıkmış 'Bu ülkenin şehitlerinden bıktım!' diyor. Ne yapalım? Şimdi bunu nereye koyalım. İsimler üzerinden tartışmayacaksınız.

Ahmet Kaya'yı dinlersin dinlemesin. Ahmet Şafak'ı dinliyoruz biz de!

Kaynak: haberinburada